Пострадали 11 моряков.

Атомная подводная лодка ВМС США "Коннектикут" (USS Connecticut) столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море.

Об этом 7 октября сообщили в Военно-морских силах США.

"Быстроходная подводная лодка "Коннектикут" (USS Connecticut, SSN 22) класса "Морской волк" (Seawolf) во второй половине дня 2 октября во время работы в международных водах Индо-Тихоокеанского региона врезалась в объект, находясь под водой. Безопасность экипажа остается главным приоритетом ВМФ. Опасных для жизни травм нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, состояние подлодки "безопасное и стабильное". Ядерная двигательная установка не пострадала и остается полностью работоспособной. Степень повреждения остальной части оценивается, а инцидент обещают расследовать.

Читайте такжеВ Колумбии задержали подлодку, набитую кокаином на $60 миллионов (видео)В то же время, по информации USNI News, в результате удара пострадали моряки. Представитель Министерства обороны сообщил издания, что 11 моряков получили ранения средней и легкой степени тяжести.

Последний известный случай, когда подводная лодка США столкнулась с другим подводным объектом, произошел в 2005 году. Тогда подлодка "Сан-Франциско" (USS San Franciso, SSN-711) на полной скорости врезалась в подводную гору недалеко от Гуама. В результате инцидента погиб один моряк.

Как сообщал УНИАН, ВМС США создали новую группу, которая будет способна быстро противодействовать российским субмаринам в Атлантическом океане. Впоследствии к группе присоединятся еще три истребителя.

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Автор: Катерина Комолова