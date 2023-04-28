Соответствующее заседание проведут в Брюсселе.

Соединенные Штаты Америки обсудят с более чем 40 государствами-членами Европейского Союза и НАТО вопрос ускорения производства оружия для помощи Украине в противостоянии российской агрессии.

Как заявил представитель Пентагона Патрик Райдер во время пресс-конференции, заседание проведут в Брюсселе. Оно должно состояться в течение текущей недели.

"Во встрече примут участие директора по вопросам вооружения и представители более 40 стран, Евросоюза и НАТО, которые сосредоточены на глобальных усилиях по ускорению производства и поддержке возможностей, необходимых для защиты Украины от неспровоцированного и незаконного вторжения России", – объяснил Райдер.

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Оружие для Украины: актуальные новости

Украина получила от стран-партнеров уже более 98% обещанных боевых машин. Как подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, нашей стране передали "более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другого оборудования, включая большое количество боеприпасов".

Кроме того, Словения в полной секретности предоставила Украине 20 бронированных машин Valuk. Отмечается, что эта техника оборудована 40-мм автоматическими гранатометами или 12,7-мм пулеметами.

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