Вашингтон будет добиваться привлечения Пхеньяна к ответственности.

США намерены нарушить вопрос поставок оружия России от Северной Кореи на ближайших заседаниях Совбеза ООН, говорится в заявлении постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

В Вашингтоне отметили, что Россия закупает оружие у Ирана и КНДР в нарушение резолюций Совбеза ООН. В заявлении Томас-Гринфилд также напоминает, что КНДР передала оружие "вагнеровцам", и США могут это подтвердить.

По ее словам, переданное количество техники не изменит динамику боевых действий, но Соединенные Штаты обеспокоены таким "сотрудничеством".

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США считают, что Совбез ООН должен привлечь Северную Корею к ответственности, а Россия теперь является партнером угрожающего поведения КНДР в мире.

"Соединенные Штаты намерены поднять вопрос о нарушениях КНДР и Россией резолюций Совета Безопасности ООН на будущих заседаниях Совета Безопасности и будут делиться информацией об этом нарушении с Комитетом Совета по санкциям", - говорится в заявлении.

США также призывают Секретариат ООН направить в Украину команду специалистов для нарушения Россией и Ираном резолюции Совбеза ООН – с учетом того, что в этом месяце Москва возобновила удары иранскими дронами по украинской инфраструктуре.

Россия закупает оружие у Ирана и КНДР

После ужесточения западных санкций Россия прибегла к военной помощи подсанкционных режимов.

Еще летом Иран начал поставлять ВС РФ свои дроны-камикадзе, которые Россия затем применила по украинской энергоструктуре. Также сообщалось, что Тегеран намерен отправить Москве баллистические ракеты.

Накануне Reuters со ссылкой на источники писал о передаче КНДР партии оружия "вагнеровцам". Пехотное оружие и ракеты Северная Корея передала России в прошлом месяце.

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