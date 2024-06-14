Умеров назвал этот шаг свидетельством высокого доверия к украинским производителям.

В четверг, 13 июня Украина подписала меморандум с Данией относительно закупки оружия и техники у украинских производителей.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. "Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины", - заявил министр.

Ткаже было подписано письмо о намерениях с Нидерландами: оно должно начинать сотрудничество между Киевом и Амстердамом по поддержке украинского ОПК. Отмечается, что такие инвестиции свидетельствуют о высоком уровне доверия к производителям из Украины и их способности производить высококлассную военную продукцию.

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Также это очередной раз демонстрирует готовность украинской оборонной промышленности к международному сотрудничеству. "Спасибо Дании и Нидерландам за эту важную поддержку и взаимные шаги на пути защиты свободы и демократии", - добавил украинский министр.

В Украине будут производить современную западную технику

Ранее стало известно, что немецкий оборонный гигант Rheinmetall готовится к производству на территории Украины новейшей боевой машины пехоты Lynx. Производство могут начать уже в этом году, а в следующем можно ожидать "значительное количество" таких боевых машин.

Также сообщалось, что в Украине запустили первый цех Rheinmetall по ремонту и производству техники. Это должно ускорить восстановление боевых машин, а в будущем позволит изготавливать новую технику силами украинских специалистов.

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