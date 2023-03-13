Дальность этих снарядов может быть до нескольких сотен метров.

Украинские военные разработали необычные снаряды, опираясь на опыт израильской армии. Наши защитники переделывают на оружие обычные огнетушители, корпус которых заполнятеся взрывчаткой и осколочными элементами.

"У нас на базе гранатомета сделали осколочный боеприпас дистанционного действия. И сделали они его по опыту Вооруженных сил Израиля в шестидневной войне. Сделали его кстати на основе огнетушителя. Берут обыкновенный пустой огнетушитель и доваривают к нему хвостовик, который накручивают на заряд гранатомета. А сам балон огнетушителя заполняется взрывчатым веществом и предметами, которые дают массовые осколки. Это могут быть обрезки металла, железки какие-то, гайки, болты", – описал изобретение военный эксперт Олег Жданов во время эфира на YouTube.

По словам эксперта, дальность этих снарядов может быть до нескольких сотен метров.

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"Под углом в 45 градусов выстреливают, взрыватель ставят с замедлителем. Соответственно, этот снаряд подрывакется над окопом противника. Фактически играет роль миномета или артиллерии, которая ведет огонь на воздушных разрывах, что дает ей возможность более эффективно наносить поражение противнику, который укрывается в окопах. Вот такой вид боеприпасов созданный нашими бойцами, но его придумали не сейчас и не сегодня. Он использовался, по-моему, в четырехлетней войне между арабами и израильтянами, и его придумали израильские солдаты", – резюмировал Жданов.

Украинские разработки во время войны

В декабре 2022 года стало известно, что в Украине разработали беспилотники для Вооруженных сил. Они похожи на иранские дроны, но имеют свои особенности.

Уже в 2023 году "Укроборонпром" представил свою новинку – осколочную мину 82-мм. Она может лететь на 4,5 километра.

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