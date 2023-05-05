Оккупанты активно используют системы радиоэлектронной борьбы для "глушения" блоков наведения ракет.

Российские оккупанты, вероятно, научились сбивать с курса высокоточные ракеты установок HIMARS. Для этого используются электронные глушители GPS, пишет CNN.

Издание ссылается на пять американских, британских и украинских источников, которые заявили о снижении эффективности "Хаймарсов" в последние месяцы из-за интенсивной радиоэлектронной борьбы со стороны россиян. Это вынуждает украинцев и американцев искать способы обхода глушилок.

"Это постоянная игра в кошки-мышки по поиску средств противодействия глушению только для того, чтобы затем русские противодействовали этим мерам противодействия. И неясно, насколько устойчива эта игра в долгосрочной перспективе", – заявил журналистам неназванный представитель Пентагона.

Видео дня

Одной из мер этой борьбы является обнаружение и уничтожение российских установок радиоэлектронной борьбы. О том, что эта техника является приоритетной целью для ВСУ, говорилось в документах Пентагона, слитых в сеть Джеком Тейшейрой.

Издание отмечает, что GPS-глушилки могут негативно сказываться и на эффективности других "умных" боеприпасов США – артиллерийских снарядов Excalibur и комплектов высокоточного наведения JDAM для авиабомб. Причем последние особенно подвержены сбоям, говорят источники.

Однако один из источников – некий высокопоставленный представитель Пентагона – успокоил журналистов, заверив, что проблема GPS-глушилок несколько преувеличена. По его словам, в понедельник ВСУ без проблем выпустили 18 ракет из HIMARS, что соответствует ежедневной норме за последние несколько недель.

Также издание отмечает, что применение глушилок мешает и самим россиянам, поскольку нарушает работу их же систем связи, мешая координировать действия подразделений.

"Но даже когда они работают, HIMARS все чаще промахивается, сказал один украинский источник, проинформированный операторами беспилотников на передовой", – пишет CNN.

Оператор дронов, который воюет на юге Херсонской области, рассказал источнику издания, что эффективность HIMARS резко снизилась: они все еще очень необходимы и на них можно положиться, но они уже не так доминируют, как раньше.

Применение HIMARS в Украине – последние новости

Высокомобильная ракетная система залпового огня HIMARS представляет собой нечто среднее между классической РСЗО, способной выпускать реактивные снаряды залпами, и оперативно-тактическим комплексом, предназначенным для поражения удаленных наземных целей высокоточными ракетами.

Летом прошлого года благодаря появлению установок HIMARS ВСУ смогли уничтожить огромное количество складов и пунктов управления оккупантов в 80-километровой прифронтовой зоне. В конце апреля стало известно, что Пентагон заказал производство большого количества ракет для HIMARS.

Вас также могут заинтересовать новости: