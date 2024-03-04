Скорее всего, возникла ошибка при расшифровке и переводе, и речь идет исключительно о методах контроля загрузки полетного задания в крылатую ракету.

На днях в западных и украинских СМИ со ссылкой на расшифровку слитых разговоров немецких офицеров прошла новость, что французы перевозят крылатые ракеты SCALP на автомобилях Audi Q7, что вызвало целый ряд вопросов.

Как пишут аналитики Defence Express, вместо попыток запихнуть ракету, которая имеет длину в 5,1 метра и весит 1300 кг, в 5-метровый внедорожник, лучше разобраться о чем действительно идет речь.

Как пишут аналитики, речь идет об ошибке при расшифровке и переводе.

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В частности фраза с "Q7", это "QCen" - использование англицизма в немецком и речь идет о Quality control - контроль качества.

"То есть никто никакие SCALP на Audi Q7 не перевозит, а речь идет исключительно о методах контроля загрузки полетного задания в крылатую ракету. Со стороны Defense Express напомним, что это осуществляется на земле и предусматривает закладку в память ракеты маршрута полета, контрольных точек, а также сигнатуры цели для ее распознания тепловизионной головкой ракеты. И это далеко не просто финальная точка для удара, это именно маршрут с изменением высот и курсов, с учетом позиций ПВО противника", - пишут аналитики.

Кроме того,Inform Napalm в части, касающейся британцев перевел что они осуществляют аналогичный контроль "с Ричбека". И этот момент во многих переводах разговора фигурировал, как то, что ракеты Storm Shadow возят в бронемашинах Ridgeback.

Однако по контексту, указывают аналитики, речь идет о "reachback", что скорее всего означает в режиме "обратной связи", то есть с полным контролем, но дистанционно, хотя и с физическим присутствием лишь нескольких специалистов в Украине. В то же время специалисты из Франции осуществляют это исключительно в дистанционном режиме.

Слитые разговоры офицеров Бундестага

Ранее российские СМИ распространили запись разговора немецких военных, во время которого, в частности, обсуждали возможность ударов ракетами Taurus по Крымскому мосту с помощью истребителя Dassault Rafale. Впоследствии канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность "слитого" разговора немецких офицеров об Украине, назвав этот инцидент "большой проблемой".

При этом, как отмечают западные эксперты, у России может быть гораздо больше перехваченных разговоров, в частности, записи Шольца.

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