Французы доставляют в Украину дальнобойные ракеты SCALP на автомобилях Audi Q7.

В слитых Россией разговорах немецких офицеров содержится важная информация о том, каким образом дальнобойные ракеты SCALP и Stormshadow доставляют в Украину. Об этом пишет The Times, анализируя расшифровку разговора, распространенную в российских СМИ.

Министерство обороны Германии подтвердило, что разговор в подразделении военно-воздушных сил был "перехвачен", однако не может наверняка сказать, были ли внесены изменения в записанную или транскрибированную версию, которая распространяется в социальных сетях.

В частности, согласно расшифровке разговора, главнокомандующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц раскрыл детали о способах доставки Францией и Германией дальнобойных ракет в Украину.

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"Если нас спросят о способах доставки. Я знаю, как это делают англичане. Они всегда перевозят их на бронемашинах Ridgeback. У них есть несколько человек на месте", - сказал он.

При этом, отметил Герхарц "французы так не делают".

"Они поставляют в Украину [Audi] Q7 с ракетами Scalp", - отметил немецкий офицер.

Как отмечает издание, эта информация может помочь российской разведке отслеживать и находить такие машины в Европе и на территории Украины.

Стоит отметить, что длина Audi Q7 составляет 5,05 метра, а длина ракеты Scalp - 5,1 метра.

Слитый разговор немецких офицеров

В пятницу российские СМИ распространили запись разговора немецких военных, в ходе которого в частности обсуждалась возможность ударов ракетами, Taurus по Крымскому мосту с помощью истребителя Dassault Rafale.

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность "слитого" разговора немецких офицеров об Украине. Он назвал "серьезной утечкой" аудиозапись прослушивания разговора немецких офицеров, которую опубликовали российские пропагандисты, назвав этот инцидент "большой проблемой".

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