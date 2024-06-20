Известно, что такие скутеры производит латвийская компания.

Украинские военные имеют запрос на еще несколько десятков электроскутеров, которые производит латвийская компания, чтобы использовать их для скрытой разведки. Об этом заявил основатель компании для Breaking Defense.

Согласно документам, которые предоставила для издания компания, в начале 2023 года Латвия передала ВСУ несколько прочных скутеров производства "Mosphera". После чего два подразделения украинской армии поняли, что они полезны на фронте и запросили еще более двух десятков.

Кроме того, благотворительная организация тоже запросила более 30 таких образцов от имени украинских защитников, поэтому в целом заказ составил почти 70 единиц.

Видео дня

Также в одном из писем говорится о том, что скутеры получили "очень положительные отзывы" от украинских воинов, которые используют их для "выполнения боевых задач".

В то же время генеральный директор Mosphera Клавс Асманис рассказал для Breaking Defense, что сейчас запрос рассматривает латвийское правительство, однако его компания готова выполнить заказ.

В свою очередь во время крупнейшей международной военной выставки Eurosatory Асманис назвал преимущества использования "первого в мире электрического скутера для военных целей". По словам гендиректора компании, он имеет максимальную скорость более 90 км/ч. Также скутер работает "абсолютно бесшумно", он достаточно мал, чтобы его можно было быстро спрятать в кустах, добавляет Асманис.

Кроме того, скутер может передвигаться по пересеченной местности - что делает его идеальным для малозаметных разведывательных и снабженческих миссий.

Украинские военные положительно отзывались в своих видео о таком транспорте, ведь с ним они могли быстро и бесшумно передвигаться по лесу.

Использование РФ мотоциклов на фронте

Ранее сообщалось, что российские оккупанты начали использовать на фронте мотоциклы, однако их неэффективность была доказана еще сто лет назад, отметил аналитик Дэвид Экс в статье для Forbes.

"Это урок, который армии усвоили столетие назад, во время и сразу после Первой мировой войны. Это урок, который российская армия, несомненно, усвоит сегодня", - подчеркнул он.

В свою очередь украинское подразделение беспилотников заметило на фронте бронированные штурмовые мотоциклы российских военных. По информации Forbes , это был не совсем двухколесный эквивалент российских неуклюжих "танков-черепов" в металлическом корпусе, однако он был близок к этому.

"Возможно, гонщик или гонщики не видели приближающийся дрон. Довольно сложно что-то увидеть сквозь громоздкие металлические клетки, которые российские экипажи приваривают к новым боевым мотоциклам в отчаянной попытке защитить их от беспилотников FPV. Вероятно, еще сложнее, когда эти клетки завернуты в камуфляж", - отметили в издании.

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