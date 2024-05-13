Среди них - два летчика, которые 19 апреля были ликвидированы, в частности, во время уничтожения ВСУ вражеского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 из состава 22-й дивизии.

Украинские разведчики определили, кто обстреливает Украину крылатыми ракетами. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Говорится, что оперативники и аналитики ГУР идентифицировали личный состав управления и командования подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ. В частности, речь идет о воинской части 06987, аэродром базирования "Энгельс" (Саратовская область РФ), причастной к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины.

В состав указанной дивизии входят два бомбардировочных авиационных полка. Это 121-й полк - в/ч 85927, аэродром базирования "Энгельс", стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160; и 52-й полк - в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка" Калужской области, дальние бомбардировщики Ту-22М3.

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"Установлен личный состав дивизии, непосредственно причастный к планированию, организации и осуществлению обстрелов территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22/Х-32 (Ту-22М3) и Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160). Именно эти летчики являются ответственными за многочисленные жертвы и разрушения в Украине в результате преступного ракетного террора, который они проводят с территории РФ", - говорится в сообщении.

ГУР обнародовало список идентифицированных российских военных. В нем - около 30 фамилий, с паспортными данными и фото.

Среди них - два летчика, которые 19 апреля были ликвидированы, в частности, во время уничтожения ВСУ вражеского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 из состава 22-й дивизии. Это помощник командира самолета Ту-22М3 (по состоянию на ноябрь 2022 года), капитан Андрей Кононов, 1989 г. р., и штурман-оператор авиационного отряда (по состоянию на апрель 2024 года) Андрей Грушанин, 1999 г. р.

Сбитие Ту-22М3 - детали

19 апреля Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что украинские воины впервые уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который россияне используют для ударов по Украине. Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что самолет поразили на расстоянии 308 км и для его уничтожения использовали "те же приемы и те же средства, которые мы использовали, когда уничтожили в воздухе самолет А-50".

По данным британской разведки, самолет участвовал в ударах по югу Украины. Британские разведчики считают, что украинские военные для сбития российского Ту-22М3 использовали ракеты С-200.

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