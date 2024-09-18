Специалист рассказал о сотрудничестве оборонно-промышленного комплекса с государством.

Прибыль компании "Украинская бронетехника" за прошлый год составила 700 млн грн. Об этом в интервью УНИАН рассказал генеральный директор крупнейшего в Украине частного производителя оружия "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"То есть, маржа уменьшилась и составила где-то 2%. Это, конечно, мало и на все нужды не хватает", - сказал он. При этом глава предприятия отметил, что все средства, которые есть в компании, реинвестируются в текущее производство и освоение новых направлений.

На вопрос, ограничивает ли государство право на прибыль украинских производителей оборонно-промышленного комплекса (ОПК), он вспомнил скандал с Госаудитслужбой, которая проводила аудит расходов Минобороны и "трактовала по-своему нормативные акты, регулирующие прибыль поставщиков при закупках".

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"Они считали, что прибыли производителя - это убытки государства. Но этот вопрос уже рассматривала Верховная Рада и после изменений законодательства этот вопрос снялся", - сказал Бельбас.

По его словам, Госаудитслужба имела претензии ко всем поставщикам. Было открыто около 40 уголовных производств. В том числе были претензии к компании "Украинская бронетехника".

"Но сейчас эти производства не имеют движения, потому что вопрос с правом на прибыль решен на уровне Верховной Рады и Кабмина. Добавлю, что такой ситуации в военное время вообще не должно быть. Потому что это отвлекает ресурсы производителей, да и люди потом опасаются сотрудничать с государством. Такие ситуации не способствуют развитию ОПК", - добавил специалист.

Другие новости об ОПК

3 сентября тогдашний министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что возможности у Украины для разработок оружия есть, однако средств - нет. Однако это не мешает создавать что-то новое, например, дрон-ракету "Паляница".

Глава "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас в эксклюзивном интервью "УНИАН" рассказал, что в Украине до сих пор не существует программы доступных кредитов "5-7-9" для оборонно-промышленного комплекса, как это работает для поддержки малого и среднего бизнеса.

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