Шарп отметил, что на создание в Украине Воздушных сил западного образца уйдут годы.

Доминирование в воздухе является очень важной составляющей достижения победы в войне, развязанной против нашей страны Россией. Для изменения ситуации на поле боя понадобится более 100 самолетов.

Такое мнение высказал в эфире "24 канала" военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Он отметил, что на создание в Украине Воздушных сил западного образца уйдут годы. Речь идет не только о самих самолетах, но и о других возможностях.

К примеру, для полноценного функционирования авиации Украине нужны и самолеты дальнего радиолокационного слежения. Такие борта позволяют обнаруживать и классифицировать цели врага и наводить на них собственную авиацию. Кроме того, речь идет о самолетах-заправщиках, наземной инфраструктуре и тому подобном.

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"Для того, чтобы воздушные силы Украины могли изменить ситуацию и способствовали продвижению на земле, наверное, нужно более 100 самолетов. Желательно, чтобы из них хотя бы одна эскадрилья была новой модификацией F-16", – отметил эксперт.

Создание такого мощного механизма в воздухе также требует политических шагов от стран Запада. При этом Шарп подчеркнул, что развитие Воздушных сил – это длительный процесс, ведь обучение персонала и пилотов займет определенное время.

"Это не фантазии, а план на много лет вперед. Главное – начать, а Украина уже это сделала. Выполнен самый трудный шаг в правильном направлении", – констатировал военный обозреватель.

Самолеты F-16 для Украины: последние новости

22 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды начали подготовку к передаче Украине 18 самолетов F-16. Такое заявление он сделал по итогам разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Впоследствии аналитики Института изучения войны высказали предположение, что первые западные истребители F-16 могут прибыть в Украину в течение недели – то есть еще до завершения 2023 года.

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