Все предоставленные самолеты являются представителями прошлого поколения боевой авиации и являются морально и технически устаревшими.

За время полномасштабной войны Украина получила от западных партнеров до полусотни боевых самолетов разных типов, из которых половина - советского образца. Такие подсчеты в интервью lb.ua сделал ведущий научный специалист Государственного музея авиации имени Антонова, кандидат исторических наук Валерий Романенко.

В частности, по открытым данным, Украина получила до двух десятков боевых самолетов советского производства (МиГ-29 и Су-25). Однако точные данные остаются непонятными из-за секретности.

Что касается самолетов западного образца, то сейчас Украина получила 18 истребителей F-16, из которых один был почти сразу потерян. В целом же обещали под восемь десятков таких машин.

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Кроме того, нам сообщили о передаче трех французских самолетов Mirage. По неофициальным данным, вероятно, Украина получит до 20 самолетов Mirage, говорит Романенко.

Вместе с тем, считает специалист, пока Украина полностью не освоит уже предоставленные западные истребители 4-го поколения, ожидать передачи чего-то более современного не стоит.

Романенко в частности убежден, что Украине не стоит надеяться на получение в ближайшее время новейшего французского истребителя Rafale. Во-первых, их изготовили не так уж и много. Поэтому просто нет "лишних" самолетов этого типа, как было в случае со старыми Mirage, которые постепенного снимаются с эксплуатации. Во-вторых, компания-производитель и так уже имеет очередь на производство самолетов Rafale на девять лет вперед.

"Пойти путем организации дополнительных мощностей, конечно, можно, но что тогда делать с ними, когда украинский контракт закончится? Поэтому считаю, что вопрос Rafale сейчас не ко времени. Пока мы не освоим простейшие западные самолёты, такие как Mirage и F-16, можем только мечтать о Rafale, Eurofighter и других", - убеждён авиационный эксперт.

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Как писал УНИАН, у Украины не осталось дальнобойных ракет ATACMS. По словам американского чиновника, они закончились еще в конце января. В целом их предоставили меньше, чем полсотни.

Также мы рассказывали о новом украинском дроне-матке, способном нести несколько беспилотников типа FPV.

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