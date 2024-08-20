В зависимости от местонахождения и размеров авиабазы, может понадобиться от 13 до почти 4 десятков ракет.

На примере российских аэродромов "Миллерово", "Бутурлиновка" и "Морозовск" эксперты Defence Express посчитали, сколько и каких дальнобойных ракет ATACMS нужно для их полного уничтожения, вместе с инфраструктурой и боевыми самолетами.

Так, эксперты напоминают, что аэродром "Миллерово" расположен в 150 км от текущей линии фронта, "Бутурлиновка" в 210 км от границы и "Морозовск" - в 270 км. Соответственно, данные о необходимом количестве ракет будут отличаться, ведь одни авиабазы находятся в 165-км зоне действия ракет M39 Block I с кассетной боевой частью весом 591 кг, а некоторые можно поразить только вариантом с дальностью до 300 км M39A1 Block I и 174-кг боевой частью с меньшей площадью поражения.

Так, авиабаза "Миллерово" в Ростовской области находится в зоне действия более мощной M39 Block I, но при условии отступления от линии фронта всего на 10 км, то есть операция с этим ударом будет довольно рискованной. А для того, чтобы накрыть все основные объекты авиабазы, понадобится около 13 ракет ATACMS, отмечают эксперты.

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Для "Бутурлиновки" в 210 км от границы необходимо использовать дальнобойные, но менее мощные M39A1 Block I.

"Их расход будет больше из-за того, что на этой авиабазе значительно длиннее площадка для самолетов, а для этой цели активно используются и рулежные дорожки. В итоге - потребность в около 25 ракетах", - говорится в анализе.

Авиабаза "Морозовск", в 270 км от текущей линии фронта, тоже находится в зоне поражения только M39A1 Block I. Как отмечают в Defence Express, это самая большая российская авиабаза из трех, а для поражения основных ее объектов и площадок, на которых могут находиться самолеты, необходимо минимум 37 ракет.

"Потребность в ракетах можно существенно уменьшить, если нанести удар имея данные в режиме онлайн о местонахождении вражеских самолетов. Тогда для "Миллерово" необходимо около 5-8, для "Бутурлиновки" - 10, а для "Морозовска" - около 20", - добавляют эксперты.

Удары по российским аэродромам - последние новости

20 июля сообщалось о мощных взрывах в районе военного аэродрома "Миллерово" в Ростовской области РФ. На полученных позже спутниковых снимках было видно три очага пожара: один из них на месте ангара техническо-эксплуатационной части, второй - на открытой местности, а третий - там, где располагался один из складов горюче-смазочных материалов.

3 августа Силы обороны поразили аэродром "Морозовск" в Ростовской области. Впоследствии в украинском Генеральном штабе отчитывались о попадании в склады, где захватчики хранили управляемые авиационные бомбы.

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