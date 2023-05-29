Ночные атаки россиян по Украине являются попыткой истощения как сил противовоздушной обороны, так и населения, отметила Наталья Гуменюк.

Российские оккупанты совершили ротацию ракетоносителей в Черном море. Враг продолжает держать наготове "Калибры" – общий залп составляет 16 ракет.

"Так, под вечер, выведя еще один подводный ракетоноситель на дежурство, один из надводных завел в пункт базирования. Таким образом, по состоянию на 21.00 в море 3 ракетоносителя – 1 надводный и 2 подводных. Общий залп – 16 ракет. Уровень ракетной опасности остается очень высоким", – сообщили в оперативном командовании "Юг".

Ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что ночные атаки россиян по Украине являются попыткой истощения как сил противовоздушной обороны, так и населения.

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"Враг готовится атаковать всем тем, что имеет, это надо осознавать. Надо знать и быть готовыми, поэтому мы предупреждаем о возможной атаке. Вполне вероятно, что будет осуществлена комплексная атака с ракетами и "Шахедами", – добавила она.

Атаки РФ по Украине

В течение мая российские оккупанты значительно усилили атаки по Украине. Враг применяет дроны-камикадзе, осуществляет ракетные удары с воздуха и моря.

В частности, в ночь на 29 мая россияне атаковали Украину "шахедами" и ракетами. Только в Киеве сбили более 40 вражеских целей.

В Воздушных силах уточнили, что во время ночной атаки россиян в небе над украинскими городами Силы обороны Украины уничтожили 37 крылатых ракет и 29 ударных беспилотных аппаратов "Shahed-136/131".

Утром 29 мая враг повторил атаку – под ударом оказалась Киевская область и Киев. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что россияне выпустили 11 ракет типа "Искандер-М" и "Искандер-К". Украинские военные сбили все цели.

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