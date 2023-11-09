Меморандум о сотрудничестве с компанией был подписан в мае.

Швейцарский производитель роботов для разминирования Global Clearance Solutions открыл в Украине центр технического обслуживания. Там смогут при необходимости ремонтрировать платформы по разминированию.

Об этом сообщается на сайте GCS. Как отметил глава отдела технического обслуживания компании Фабиан Клаузер, GCS готова обеспечивать устойчивое и оптимальное использование международных инвестиций по разминированию на сегодняшний день и в будущем.

"Наша мастерская способна разместить несколько машин GCS-200, которые идеально подходят для устранения угроз взрыва на сельскохозяйственных землях и обеспечения возможности ремонта инфраструктуры, такой как опоры электропередач, и восстановления основного энергоснабжения гражданского населения. Также есть место для меньшего GCS-100", – рассказал он.

Отметим, что Минреинтеграции сообщало о подписании меморандума о сотрудничестве с компанией-производителем механизированных средств разминирования Global Clearance Solutions в мае. Тогда в компании заявили о планах поставить в Украину около 20 машин для разминирования в течение 2023 года.

Разминирование территорий в Украине

Из-за полномасштабного российского вторжения Украина стала самой заминированной страной в мире. Как пишет TIME, по этому показателю наша страна опередила даже Афганистан и Сирию. Согласно оценке, опубликованной аналитическим центром GLOBSEC в Словакии, Украине потребуется 757 лет, чтобы устранить эту угрозу, используя обычные методы и доступные ресурсы.

В сентябре сообщалось, что при областных военных администрациях будут созданы оперативные группы по разминированию. По состоянию на тогда отмечалось, что на наличие взрывоопасных предметов нужно обследовать около 174 тыс. кв км украинской территории.

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