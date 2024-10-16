Американские военные внимательно следят за новым беспилотником КНДР, который использует "переработанную копию" ракеты Hellfire для MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Об этом заявил американский генерал Патрик Костелло на конференции Ассоциации армии США 2024 года, пишет Business Insider.
"Северная Корея недавно представила разведывательный и многоцелевой БпЛА, в котором используется переработанная копия ракеты Hellfire, подобная RQ-4 и MQ-9", - отметил он.
По его словам, в целом Пхеньян разрабатывает дроны групп 1-3, то есть те, что весят примерно 600 килограммов или меньше.
"Поскольку мы наблюдаем за всеми отношениями, которые строятся во всех конфликтах по всему миру, мы очень внимательно следим за этим", - подчеркнул Костелло.
Скорее всего, генерал армии США, имел в виду несколько дронов, которые показала Северная Корея в июле 2023 года, которые выглядели, как два самых современных БпЛА американской армии MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk.
Такое заявление может свидетельствовать о том, что американские военные считают, что БпЛА по крайней мере были созданы с некоторым знанием американского оборудования.
Северная Корея - последние новости
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пока альянс не может подтвердить участие северокорейских военных в войне против Украины. По его словам, такая информация вызывает обеспокоенность.
В то же время военный эксперт Иван Ступак считает, что россиянам будет сложно управлять солдатами КНДР, если они присоединятся к войне в Украине. Он отметил, что "это большой вызов и для российской армии, потому что этим "кагалом" надо управлять, держать в дисциплине".