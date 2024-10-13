Украина может получить немало ценной информации из обломков дрона.

Недавно в районе Константиновки Донецкой области был уничтожен новейший дрон российских оккупантов С-70 "Охотник". И это не обычный БПЛА, а тяжелый беспилотный аппарат величиной с истребитель, пишет ВВС.

Разработчики утверждают, что этот дрон очень трудно обнаружить, и он "почти не имеет аналогов" в мире. Это все может быть правдой, но российский "Охотник" явно сбился с пути. На кадрах со сбитием объекта четко видны две белые линии – вторая, очевидно, происходит от российского самолета Су-57, который преследовал "беглеца", пишут авторы.

Ни Москва, ни Киев официально не комментируют то, что произошло в небе над Константиновкой. Но аналитики считают, что россияне, скорее всего, потеряли контроль над своим беспилотником, возможно, из-за глушения украинскими системами радиоэлектронной борьбы.

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"Эта война видела много беспилотников, но ничего подобного российскому С-70. Он весит более 20 тонн и, по некоторым данным, имеет дальность полета 6 000 км (3 700 миль). Выполненный в форме стрелы, он очень похож на американский X-47B, еще один малозаметный боевой беспилотник, созданный десять лет назад", – говорится в материале.

Предполагается, что этот дрон может нести бомбы и ракеты для поражения наземных и воздушных целей, а также вести разведку. Примечательно, что его разрабатывали с 2012 года для совместной работы в паре с истребителями Су-57. Первый полет "Охотника" состоялся еще в 2019 году, и до событий под Константиновкой не было никаких доказательств того, что его использовали в войне России против Украины.

Не исключено, что неудачный полет в небе Донецкой области был одной из первых попыток Москвы испытать свое новое оружие в боевых условиях. Рядом с обломками объекта были найдены и обломки одной из печально известных российских планерных авиабомб дальнего радиуса действия Д-30.

Так что же делал "Охотник", летая с самолетом Су-57? По мнению киевского авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, самолет мог передавать сигнал с наземной базы на беспилотник, чтобы увеличить дальность его действия.

Сбой в работе беспилотника-невидимки, без сомнения, является большим ударом для российских военных. Он должен был быть запущен в производство в этом году, но очевидно, что разработка далека от готовности. Считается, что всего россияне изготовили четыре прототипа С-70 "Охотник" – вполне возможно, что сбитый в небе над Украиной был самым совершенным из них. И Украина еще может получить немало ценной информации из обломков дрона.

"Мы можем узнать, имеет ли он собственные радары для поиска целей, или боеприпасы заранее запрограммированы с координатами, куда нужно попасть", – отмечает Храпчинский.

По его мнению, даже изучая снимки с места катастрофы, можно понять, что стелс-возможности беспилотника достаточно ограничены. Поскольку сопло двигателя имеет круглую форму, оно может быть замечено радаром, пояснил эксперт. То же самое можно сказать и о многочисленных заклепках на дроне, которые, скорее всего, сделаны из алюминия.

"Без сомнения, обломки самолета будут исследованы украинскими инженерами, а их выводы переданы западным партнерам Киева. И все же, этот инцидент показывает, что россияне не стоят на месте, полагаясь на свои огромные человеческие ресурсы и обычные вооружения. Они работают над новыми и более умными способами ведения войны. И то, что не удалось сегодня, может стать успешным в следующий раз", – резюмирует издание.

Уничтожение БПЛА "Охотник": что известно

5 октября стало известно о сбитии в Донецкой области вражеской цели – сначала речь шла о самолете, однако впоследствии стало известно об уничтожении российского БПЛА "Охотник".

Аналитик Forbes Дэвид Акс не исключает, что сбить дрон могли сами же россияне. Но теперь его обломки в руках Украины, и специалисты "разберут его до последнего винтика и, конечно, ознакомятся с его богатым внутренним содержимым".

Среди обломков российского БПЛА С-70 "Охотник", который был сбит российскими войсками, обнаружили части планирующей бомбы УМПБ Д-30 - такими РФ, в частности, атакует Харьков. Поэтому, вероятно, Россия планировала использовать свой новый дрон как носитель авиабомб.

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