Этот комплекс может представлять проблему, если все заявленные россиянами характеристики соответствуют действительности.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что россияне разместили в оккупированном Крыму системы С-500. Это является свидетельством того, что украинская стратегия ведения войны приносит свои результаты, говорит исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"На первом этапе ее реализации у нас есть задача – уничтожение системы противовоздушной обороны [противника]. Как мы знаем, более старые системы С-300, С-400 так же терроризируют наши мирные города. Это свидетельствует о том, что россияне теперь имеют дыры в своей противовоздушной обороне, и они вынуждены закрывать", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

Эксперт подчеркнул, что у Главного управления разведки есть детальные планы по уничтожению всех систем ПВО противника, в том числе и С-500.

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"Этот комплекс может представлять проблему, если все заявленные россиянами характеристики соответствуют действительности. Он может действовать в радиусе 600 км, сбивать гиперзвуковые цели, которые летят со скоростью до 7 км/с. Заявлено, что они будут сбивать и ATACMS, и все западное оружие, которое поступает в Украину. Эффективно это оружие или нет – мы увидим в ближайшее время. Но мы должны понимать, что россияне серьезно волнуются за свои логистические маршруты", – резюмировал он.

Как Украина уничтожает российскую ПВО в оккупированном Крыму

Украинские ракеты ATACMS "косят" российские С-400 в оккупированном Крыму. Как пишет Forbes, во время таких атак могли быть уничтожены части четырех или пяти батарей С-400.

Примечательно, что С-400 были разработаны как противоракеты, но, очевидно, они не работают. И чем больше таких систем россияне разместят на оккупированных территориях в Украине, тем больше С-400 они, скорее всего, потеряют.

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