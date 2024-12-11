Он отметил, что Украина ведет постоянный обмен данными с союзниками.

Обмен разведданными, в частности, с американскими партнерами, является постоянным. Если говорить об американской TERCOM, там достаточно много уровней защиты, эта система учитывает рельеф местности, перепады высот и соответственно этот канал связи является более защищенным. Однако, при использовании собственных разработок своего оружия Украина имеет больше возможностей функционала. В эфире телемарафона соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло проанализировал способности Украины с новыми украинскими разработками ракет-дронов.

По его словам, Украина при использовании собственных разработок оружия по территории РФ, имеет "более развязанные руки" в вопросе разведданных от западных партнеров и данных с американских спутников.

"Если говорить о наших разработках, в частности. То мы пытаемся использовать так же и собственные системы - это и наведение по GPS, и дистанционное управление этими дронами, так же забивание в трекинги. Так же, как россияне пытаются делать со своими "Шахедами", так и мы где-то изучаем этот опыт, эти технологии. И мы в этом аспекте все же менее зависимы от наших западных союзников", - акцентировал Жмайло.

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Он добавил, что ГУР, Служба внешней разведки Украины, другие спецслужбы Сил обороны, имеют собственные разветвленные сети на территории РФ.

"Мы имеем доступ к спутниковым снимкам, мы используем так же активно источники из открытых данных. Поэтому, по использованию собственных разработок собственного оружия, у нас больше возможностей функционала. И скажу так, что точно руки у нас более развязаны", - подчеркнул Жмайло.

Эксперт отметил, что украинский военно-промышленный комплекс выходит на новый качественный уровень. Относительно ракеты-дрона "Пекло", ракеты "Паляниця" или анонсированной ракеты "Рута", то из имеющейся информации однозначно можно говорить, что это больше дроны с реактивным двигателем, которые составляют основную массу дроново-ракетных ударов Украины по территории РФ.

"Наше "плечо" этого более мощного оружия неустанно увеличивается - это примерно до 700 км. И соответственно, где-то в этом радиусе можем говорить с уверенностью, что мы можем оперировать именно на российской территории. Соответственно, можем поражать более защищенные цели, в частности, укреплений", - пояснил он.

О точных характеристиках и эффекте от этого оружия, совсем скоро скажут украинские Силы обороны, нанеся "новые мощные удары по сердцу врага", - добавил Жмайло.

По словам эксперта, учитывая темп войны, сейчас для Украины ключевой мотиватор, что касается всех типов оружия - это количественное обеспечение.

"Чтобы сбивать пыл этой российской военной машины нам нужно всего и много, чтобы оно непрерывно летело по территории РФ. Как россияне пытаются нас кошмарить и выходить на полный цикл воздушных тревог. Так и мы, пытаемся терроризировать все их объекты в нашем ближнем приграничье. В том числе, например, полигон Капустин Яр, по которому мы в очередной раз били, пытаясь достигать важных целей. Поэтому, нам нужно больше сейчас количественно, что касается всех наших разработок", - акцентировал он.

Он добавил, что сейчас самый большой вызов для Украины в вопросе производства собственного оружия - это испытания. Ведь очень часто оно происходит в боевых условиях и потом его пытаются совершенствовать.

"Речь идет больше о постоянном совершенствовании и получении фидбека от Сил обороны. Потому что и ракета-дрон "Паляниця", и другие разработки, прежде чем их ставить на поток, все без исключения прошли боевое крещение. Львиная доля из них именно на территории РФ", - отметил Жмайло.

Украинские ракеты

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский во время вручения Национальной премии им. Бориса Патона рассказал о текущей ситуации по ракетостроению в Украине.

Глава государства сообщил, что ракета-дрон "Пекло" успешно прошла первые боевые применения. Кроме того, ракета "Паляниця" уже вышла в серийное производство. Также президент Зеленский анонсировал, что идут успешные испытания новой ракеты "Рута".

Стоит отметить, что новая разработка украинской вооруженной промышленности ракета-дрон "Пекло" может лететь со скоростью 700 километров в час, а максимальное расстояние полета составляет более 700 км.

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