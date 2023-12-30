У россиян получилось такое, что минобороны страны не рискнуло его брать на вооружение.

На фоне заявлений российских пропагандистов о планах по производству с последующим вооружением армии РФ самоходными артустановками (САУ) 2С35 "Коалиция-СВ" уместно привести факт, что прототип этой САУ был двуствольным.

Когда россияне еще в 2000-х годах создавали "Коалиция-СВ", то предполагали, что это будет САУ с двумя пушками калибра 152-мм, которые смогут стрелять синхронно, и так давать "двойную" огневую мощь, пишет портал The Drive.

В публикации отмечается, что по замыслу создателей прототипа двуствольная конфигурация должна была давать темп стрельбы до 16 выстрелов в минуту, по сравнению с 7-8 выстрелами в минуту из "Мста-С". Кроме того, столь высокий темп стрельбы, как у двуствольного прототипа "Коалиция-СВ", по замыслу россиян, должен был "помочь" армии РФ наверстать отставание по мощности артиллерии от стран НАТО со 155-мм артсистемами.

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Так, были построены два прототипа двуствольной версии САУ "Коалиция-СВ" и их пустили на испытания. И в ходе испытаний обнаружился главный недостаток этой САУ – конфигурация в два ствола калибра 152-мм требовала двух отдельных автоматов зарядки, работу которых синхронизировать было сложно. Это сделало саму артсистему крайне дорогой и сложной в обслуживании.

А создатели двуствольной "Коалиция-СВ" хотели ее сделать максимально автоматизированной, то есть с "беспилотной" башней и лишь 2-3 членами экипажа, подобно немецкой RCH-155. Но в результате получилось такое, что минобороны РФ не рискнуло его брать на вооружение.

В связи с этим примерно после 2010 года "Коалиция-СВ" в двуствольной версии почти нигде не "светилась". Но после 2015 года россияне начали демонстрировать одноствольный вариант САУ 2С35 "Коалиция-СВ", которым теперь планируют вооружить армию РФ.

Вооружение россиян

Россия в процессе изготовления собственных беспилотников в значительной мере полагается на компоненты иностранного производства, в частности микроэлектронику. Как сообщил Офис президента Украины, к такому выводу пришла международная рабочая группа по санкциям против РФ после изучения 174 иностранных компонентов, изъятых из трех моделей БПЛА, которые используют оккупационные войска на поле боя ("Shahed-136/131", "Ланцет"и" Орлан-10").

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