У россиян большие трудности со строительством кораблей.

В 2009 году во время празднования ежегодного Дня Военно-морского флота России главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Высоцкий в очередной раз пообещал, что боевой состав пополнят шесть авианосных боевых групп. Тем не менее планам Москвы так и не было суждено сбыться.

Об этом рассказал эксперт по военным вопросам в Фонде им. Казимира Пулаского в Варшаве, а также экс-консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон в своей колонке для издания 19FortyFive.

В РФ так и не смогли построить новые авианосцы

Джонсон отметил, что строительство кораблей должно было начаться в 2012 году. Согласно планам РФ, три авианосные боевые группы будут приданы Северному флоту, а три - Тихоокеанскому. Это будут полноценные оперативные группы, в состав которых якобы войдут не только сами авианосцы, но и все остальные корабли, необходимые для их поддержки.

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Как известно, строительство этих шести авианосцев так и не началось. Авианосец "Адмирал Кузнецов" советской эпохи большую часть своей жизни провел в ремонте и до сих пор продолжает обслуживаться.

Джонсон считает, что "Адмирал Кузнецов" может так и не выйти в море из-за коррупция внутри РФ.

"Есть серьезные подозрения, что коррупция является одним из основных факторов в текущих проблемах вокруг авианосца "Адмирал Кузнецов", и этот аспект все чаще обсуждается экспертами и СМИ", - говорилось в статье Bulgarian Military, опубликованной в 2024 году.

После более чем десятилетия затянувшегося ремонта и неоднократных аварий многие в России и за ее пределами говорят о том, что плохое состояние корабля объясняется не только техническими трудностями и устаревшими технологиями. Джонсон поделился, что внутренние расследования и источники, включая бывшего офицера ВМФ России Вячеслава Коновалова, утверждали, что некоторые элементы модернизации "Адмирала Кузнецова", стоившие миллионы, так и не были реализованы, а средства "ушли в чьи-то карманы".

Проблема не только в деньгах

Даже при самых благоприятных экономических обстоятельствах у РФ нет возможности построить шесть авианосцев, заверил эксперт. Такие огромные расходы сильно повлияют на финансирование других видов вооруженных сил России.

Джонсон спрогнозировал, что в таком случае производственные линии почти всех других систем вооружений в РФ остановились бы. Он подчеркнул, что кремлевские чиновники продолжают разворовывать деньги на оборонные проекты, из-за чего на строительство авианосцев не хватило бы средств.

Джонсон напомнил, что РФ не способна справиться даже с более легкими задачами, включая строительство новых кораблей для замены изношенных и отслуживших свой срок малых судов. По его словам, российская судостроительная промышленность не в состоянии производить боевые корабли ни в том количестве, ни с тем уровнем качества, которые требуются военно-морскому заказчику.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что большая часть советского судостроительного потенциала с 1991 года находится в составе Украины и больше не принадлежит Москве. Среди них Николаевские верфи, где были построены все авианосцы, когда-либо разработанные в СССР.

Российские корабли - другие новости

Ранее капитан 1-го ранга в отставке, военно-морской эксперт группы Defence Express Владимир Заблоцкий рассказал, что зависимость России от украинских газотурбинных двигателей привела к приостановке строительства некоторых видов кораблей. Он подчеркнул, что сейчас процесс построения новых кораблей в России является очень медленным.

Кроме того, представитель Военно-Морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук отреагировал на то, что оккупанты строят в Керчи гигантский десантный корабль "Иван Рогов". Он напомнил о МРК "Аскольд", который был уничтожен ВСУ до начала боевого применения.

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