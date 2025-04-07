Сейчас процесс построения новых кораблей в России является очень медленным.

Зависимость России от украинских газотурбинных двигателей привела к приостановке строительства некоторых видов кораблей.

Об этом капитан 1-го ранга в отставке, военно-морской эксперт группы Defence Express Владимир Заблоцкий сообщил в эфире телеканала "Киев24". По его словам, Россия сейчас строит мощные многоцелевые подводные лодки, ракетные и атомные, на севере, но у Тихого океана прекратили это делать из-за отсутствия ресурса и заказов.

В то же время процесс строительства происходит очень медленно. Проекты строительства подводных лодок разрабатывались в 1990-е годы по стратегии глобального противостояния с США.

Видео дня

"Сейчас совсем другие времена. Кого Россия будет уничтожать? Это смешно, чтобы они уничтожали Соединенные Штаты", – сказал эксперт.

Кроме того, Россия медленно строит надводные корабли. Причина заключается в том, что Украина прекратила поставлять газотурбинные двигатели. Часть недостроенных фрегатов была продана Индии.

"А свои корабли другого проекта в Санкт-Петербурге приостановили на несколько лет, потому что турбин не было. И пока в Рыбинске не наладили производство таких же турбин, которые они фактически позаимствовали у Украины, наполовину украли. Даже существовало совместное предприятие с Украиной", – сказал Заблоцкий.

Строительство кораблей в России

В оккупированном городе Керчь россияне возводят новый большой десантный корабль, который получил имя "Иван Рогов". Над проектом этого корабля работали в Санкт-Петербурге. Предполагается, что на этом судне сможет базироваться до 20 военных вертолетов. Также он сможет взять на борт 1 тысячу морских пехотинцев.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что этот проект еще далек от завершения. К тому же, не известно, начнет ли этот корабль когда-то "работать".

Вас также могут заинтересовать новости: