Западные аналитики считают, что производство Россией "Искандеров" и "Калибров" продолжается.

Россия, вероятно, начала производить большое количество "Искандеров", "Калибров" и других ракет еще до вторжения в Украину 24 февраля.

Как говорится в материале The New York Times, Россия, скорее всего, накопила микрочипы и другие технологии, необходимые для создания высокоточных ракет, до вторжения в Украину в феврале - возможно, начиная с 2022-го, учитывая ухудшение отношений Москвы с Западом после оккупации Крыма в 2014 году.

Отмечается, что микроэлектронные компоненты двойного назначения Россия могла получить через третьи стороны (компании и целые страны), которые были готовы рискнуть подвергнуться наказанию со стороны США.

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Западные аналитики считают, что производство Россией "Искандеров" и "Калибров" продолжается.

C-300 - Россия использует ракеты ПВО для нанесения ударов по Украине

Сегодня ночью Россия снова выпустила зенитные управляемые ракеты С-300 по прифронтовому Запорожью, целясь в гражданские объекты.

Без подсветки радиолокационной станции отклонение С-300 может составить до 100 м и больше. Во время пуска такие ракеты могут менять свою траекторию, поэтому их уничтожение в подлете к населенным пунктам остается сложным.

Растущая зависимость России от С-300 в качестве ударного оружия против наземных целей в Украине стала для военных чиновников и экспертов одним из сигналов о том, что у нее заканчиваются крылатые ракеты или другое, более обычное наступательное оружие.

По подсчетам Минобороны Украины, ракет С-300 России хватит на три года.

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