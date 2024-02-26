У России нет другого выбора после того, что натворила Украина, утверждает Коваленко.

У России нет другого выбора, как вывести еще один самолет А-50 на боевое дежурство после спецоперации ВСУ и ГУР, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона.

"Они выведут и третий и четвертый самолет А-50, у них просто нет другого выбора. Это самолет дальней радиолокационной разведки и наблюдения, он им необходим. Он им предоставляет всю необходимую разведывательную информацию в воздушном пространстве. Он предупреждает о действиях нашей тактической авиации, о пусках ракет с нашей стороны, а также помогает увеличивать эффективность их средств противовоздушной обороны. Они без этого самолета не могут воевать", – сказал Коваленко.

Он также добавил, что самолет помогает собрать всю необходимую информацию и дополняет наведение ракет во время массированных обстрелов Украины.

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Кроме того, по мнению эксперта, РФ будет вынуждена применять тот же маршрут для нового самолета А-50. Так что он может снова оказаться под прицелом украинских систем ПВО.

"Да, они могут сделать паузу с полетами, они могут даже изменить маршруты. Но они не могут сделать так, чтобы он летал только в воздушном пространстве над Краснодарским краем. Потому что тогда разведывательная информация, которую он будет получать, ее будет недостаточно, она будет неэффективной для использования. Это их будет заставлять возвращать самолеты на те маршруты, на которых их можно подловить. У них просто нет другого выбора", – пояснил Коваленко.

Ликвидация российского А-50 - что надо знать

В середине января в акватории Черного моря упал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Вместе с ним свой последний полет совершил и самолет Ил-22.

А уже в конце февраля стало известно об уничтожении еще одного российского самолета А-50. По словам Александра Коваленко, самолеты выпускались с 1985 года, но по состоянию на сегодня в РФ их производство отсутствует.

Как сообщил руководитель ГУР Кирилл Буданов, в РФ осталось шесть самолетов А-50. Глава разведки сказал, что если еще один А-50 упадет - РФ придется прекратить круглосуточное дежурство.

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