Удар дрона по полигону "Капустин Яр" придуман для раздувания темы, что такая ракета все же существует.

История о якобы прилете украинского дрона к российскому полигону "Капустин Яр" запущена в России для "подтверждения", что таки существует баллистическая ракета "Орешник". Об этом в эфире Киев24 сказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

По его словам, на сегодня может быть 2-3 экземпляра ракеты "Кедр" или "Орешник".

"Мне кажется, что это название "Орешник" Путин придумал, потому что забыл как "Кедр" называется, но вспомнил, что речь идет о дереве с орешками, то и получилось, что кедр с орешками, а отсюда и название на русском "Орешник", - сказал эксперт.

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Криволап отметил, что РФ пугает мир и пытается убедить, что ракета "Орешник" действительно существует, поэтому и придумано историю о якобы украинском дроне на полигоне, который Украина направила для уничтожения пусковой установки для этой ракеты:

"Какой-то, вероятно, бред, что якобы наш дрон должен был уничтожить пусковую установку "Орешника". ... Это шум информационный такой, это пена.

При этом эксперт добавил, что какой-то "желтенький" российский канал рассказал, что якобы украинский дрон атаковал российский полигон "Капустин Яр", его якобы сбили средства ПВО, а он упал перед воротами и в результате только они и пострадали. По мнению Криволапа, такой рассказ вызывает очень много вопросов.

"Полигон "Капустин Яр" - это степь, в которой расположены ракетные пусковые установки. Они не стоят за воротами и там все сделано так, что при взрыве ближайшее население не будет знать об этом, потому что проживает далеко от полигона", - пояснил специалист.

Он подчеркнул, что запускать один дрон по степи было бы странно.

"Речь идет о мобильном комплексе, и чтобы в него попасть, надо, чтобы он стоял, необходимо получить его кооординаты, ввести их, а потом к нему лететь и уничтожить. А если он уедет? Здесь столько проблем, что, если бы была задача уничтожить пусковую установку этого "Орешника", то это бы делалось не с помощью одного дрона, который "туда залетел и передал привет", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, утром 2 ноября российские оккупанты впервые применили для удара по городу Днепр тип ракет, который ранее в этой войне не применялся. По оценкам разных экспертов, это была либо межконтинентальная баллистическая ракета, либо ракета средней дальности, которая пролетела 800 км от полигона "Капустин Яр" под Астраханью до Днепра.

Вчера, 5 декабря, в РФ пожаловались на атаку дрона по полигону с "Орешниками". В частности, по информации местных СМИ, украинский беспилотник атаковал российский военный полигон "Капустин Яр", откуда оккупанты запускали по Днепру ракету "Орешник".

Отмечалось, что якобы украинский беспилотник попытался атаковать полигон, где запускали новую ракету средней дальности "Орешник". Утверждалось, что местная система ПВО сбила дрон в нескольких метрах от въезда на территорию. В результате "взрывная волна" повредила ворота.

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