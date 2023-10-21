Коваленко допустил, что российское командование сосредоточится на Авдеевке, как в свое время на Бахмуте.

Был установлен абсолютный суточный рекорд уничтожения личного состава российских оккупантов - 1 380 человек. Так же, были очень высокие показатели уничтоженной российской техники.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Это все суммарный результат по всей зоне боевых действий, а не только одной Авдеевки, но именно Авдеевка внесла основной процент к данным потерям оккупантов", - отметил аналитик.

Коваленко пояснил, что казалось бы, это весьма позитивные цифры, "но на самом деле настораживающие, поскольку они говорят о том, что командование оккупантов не намерено останавливаться и, как вещает их больной исторический нарратив – за ценою не постоят".

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Эксперт пояснил, что когда 7 октября развернулось наступление россиян, силами 1 АК, а так же подразделениями 20-й и 150-й МСД 8-й ОВА, то, казалось бы, после первых результатов этой самоубийственной миссии они должны были взять паузу для восстановления боеспособности. Однако вместо этого они загнали под Авдеевку 21-ю ОМСБр 2-й ОВА из зоны ответственности ГВ "Центр".

"21-я ОМСБр одна из наиболее боеспособных бригад не то, чтобы в составе 2-й ОВА, а в целом ГВ "Центр". То есть, из зоны ответственности, где вроде как по Лимано-Купянской оси так же начинается наступление, забирают самую боеспособную бригаду?", - отметил аналитик.

Он считает, что это решение командования российских оккупантов указывало на то, что "для них Авдеевка это фетиш цель и давить по флангам они будут продолжать". "Подтверждение - очередная попытка наступления и рекордные потери 19 октября", - констатировал аналитик.

Коваленко допустил, что российское командование сосредоточится на Авдеевке, как в свое время на Бахмуте, а это значит, что значительный ресурс будет ориентирован именно на этот город. "Это, по идее, позволит ВСУ реализовать довольно смелые сценарии по другим направлениям. Но, судя по всему, российское командование это не сильно волнует", - отметил аналитик.

Ситуация с Авдеевкой

В 2022 году большая часть Харьковской области и правобережная часть Херсонской области были освобождены в то время, как на Бахмут шло наступаление оккупантов.

Авдеевка это мощный укрепрайон, хотя у него есть изъяны, уязвимые места. Но, чтобы взломать его оккупантам понадобиться намного больше ресурса, чем сейчас сконцентрировано возле города. И по данным аналитика, россияне на это пойдут и уже делают это.

Генштаб ВСУ 19 октября отметил, что на Авдеевском направлении россияне в течение суток вели безуспешные штурмы при поддержке авиации в районах Авдеевки, Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области, где ВСУ отбили более 10 атак врага.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал ситуацию в районе Авдеевки, подчеркнув, что российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону и окружить город.

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