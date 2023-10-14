Уникальная машина приняла участие в российском штурме Авдеевки.

Россияне снова притащили на фронт по-настоящему редкий образец военной техники, что в очередной раз свидетельствует о критическом дефиците вооружений в армии агрессора. На этот раз речь идет о БТР-90, который никогда не производили серийно.

По сообщению одного из российских телеграмм-каналов, БТР-90 принял участие в попытке штурма Авдеевки. В подтверждение было опубликовано фото довольно плохого качества, но символы V, которые россияне используют наравне с символом Z, хорошо заметны на этой бронемашине.

БТР-90 является действительно уникальной машиной, ведь построено было всего несколько единиц. Как пишет Defense Express, разработка этой бронемашины стартовала в 1994 году, а государственные испытания начались в 2004 году. Старт серийного производства планировали на 2011 год, но из-за большой стоимости Минобороны РФ отказалось покупать эту модель, отдав предпочтение более дешевому БТР-82А.

Видео дня

Использование БТР-90 на фронте вызывает удивление не только из-за того, что машина существует лишь в нескольких экземплярах, которые скорее стоит сохранить для музея, но и из-за того, что под него просто не существует инфраструктуры обслуживания.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что использование БТР-90 на фронте свидетельствует именно о критической нехватке боевой техники у захватчиков.

"У России лишь несколько таких БТР. Повторюсь, не несколько десятков, а несколько штук. И вот, по какой-то причине, в полном смысле слова уникальный БТР-90 в гуще событий. Причина, на самом деле, очень прозаическая – российский ВПК не справляется с компенсацией потерь ББМ и на фронт отправляется все. Абсолютно все", - говорит эксперт.

Война в Украине - штурм Авдеевки

Как писал УНИАН, в течение последних дней российский агрессор ведет ожесточенный штурм Авдеевки, пытаясь захватить важный узел украинской обороны. Однако, как говорят аналитики американского "Института изучения войны", российские силы смогли лишь совсем немного продвинуться вперед. В целом же штурм можно считать провальным.

Из-за этого российские суточные потери в последние дни были значительно выше, чем в течение нескольких предыдущих месяцев. В частности агрессор теряет до тысячи солдат и по несколько десятков танков и ББМ в сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: