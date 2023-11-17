Для этого оккупанты могут пойти на большой риск и перебазировать один из самых ценных самолетов ближе к линии фронта.

Россия обеспокоенно готовится к поставкам западных истребителей Украине. Сейчас оккупанты ускорили интеграцию своих самолетов ДРЛО А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как сообщает Минобороны Британии в своем ежедневном разведывательном обзоре о войне в Украине, РФ, вероятно, впервые начала использовать самолет раннего предупреждения и управления воздушным движением А-50 для определения целей над Украиной для своего зенитно-ракетного комплекса дальнего действия SA-21 (C-400). Это дополняет основную задачу А-50 по координации действий истребительной авиации.

А-50 может использовать свой радар для обнаружения вражеских самолетов на больших расстояниях благодаря высоте полета. Вероятно, Россия ускорила интеграцию А-50 и С-400 отчасти потому, что ее беспокоит перспектива развертывания Украиной западных боевых самолетов.

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Британская разведка считает, что Россия может пойти на большой риск и разместить самолет А-50 ближе к линии фронта, чтобы эффективно использовать его новую роль.

F-16 для Украины

В конце октября Юрий Игнат говорил, что наши пилоты на учениях по овладению истребителя F-16 работают на авиатренажерах, но скоро должны пересесть на самолеты.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что оптимистичный срок прибытия истребителей F-16 в Украину - это первая половина 2024 года. Он отмечал, что пилоты должны завершить обучение. Параллельно в Украине готовится инфраструктура для этих самолетов.

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