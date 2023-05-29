Оккупанты используют свои ограниченные запасы ракет и дронов для обстрела столицы Украины, отметил эксперт.

Атакуя Киев ракетами и беспилотниками, российские оккупанты растрачивают ценный военный потенциал.

РФ бьет по столице Украины, поскольку пытается подорвать общественный дух нашей страны, но это же снижает возможность ударов по военному потенциалу украинского государства, публикует мнение американского военного аналитика Шона Белла Sky News.

"…Россия использует свои ограниченные запасы ракет и беспилотников для обстрела украинской столицы. Это, в свою очередь, приводит к растрате ценного военного потенциала… Нанесение ударов по Киеву - это попытка подорвать общественный дух Украины, но это снижает возможность ударов по военному потенциалу Украины", - полагагает эксперт.

Видео дня

По мнению аналитика, "это (удары противника по нашей столице - Ред.) увеличивает шансы украинского военного успеха".

Ракетные удары по Киеву - сегодня это стоит знать

В ночь на 29 мая над Киевом защитники Украины ликвидировали более 40 вражеских воздушных целей. Власти столицы сообщили, что в результате падения обломков на земле есть небольшие разрушения. Эта атака стала 16-й по счету за этот месяц.

Позже появилась информация, что всего ночью наши воины уничтожили 37 крылатых ракет противника и 29 ударных беспилотников, которые РФ запустила по нашей земле.

Сегодня днем противник атаковал Киевскую область крылатыми и баллистическими ракетами наземного базирования - всего было запущено 11 "Искандер-М" и "Искандер-К". Все вражеские воздушные цели были ликвидированы.

Вас также могут заинтересовать новости: