Речь идет, в частности, о беспилотниках, которые функционируют в воздухе, в воде, под водой.

Предприятия военно-промышленного комплекса Украины осваивают производство дронов и систем противодействия вражеским беспилотникам.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге, речь идет о различных типах беспилотников.

"Развитие современных технологий таких, как беспилотники. Когда говорю о беспилотниках, имею в виду не только те, что в воздухе, но и те, что в воде, под водой и на земле. Это – будущее современных войн", - сказал министр.

Он добавил, что, имея такого соседа как РФ, у Украины будут соответствующие вызовы и риски даже после победы.

"Поэтому сегодня мы развиваем систему беспилотных дронов, а также электронных средств контрборьбы с беспилотниками (противника – УНИАН) для того, чтобы подавлять их, сбивать, но завладевать ими", - сообщил Резников.

Украинское оружие во время российско-украинской войны

Недавно украинские оружейники презентовали отечественный БПЛА "Горлица", который эксперты называют "братом Байрактаров". В то же время "Горлица" - с более дальним радиусом действия. Какое количество боеприпасов он может нести - пока неизвестно.

Также турецкая компания Baykar, которая с первых дней полномасштабной войны предоставляет ВСУ боевые беспилотники, заявила о завершении проектирования своего завода в Украине. Строительство продлится два года.

На заводе планируют производить не только беспилотники Bayraktar TB2, но и более тяжелые Akinci и даже, вероятно, новейшие беспилотные истребители Kizilelma и другую продукцию компании Baykar. Украинские инженеры будут участвовать в разработке новой продукции турецкой компании.

ВСУ активно используют в войне с Россией отечественные БПЛА "Аист" и "Фурия". А весной 2022 года ВСУ успешно применили по российским военным кораблям РК "Нептун".

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