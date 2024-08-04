Украина сделала возможной амбицию начала перехода на самолеты западного производства.

Президент Украины Владимир Зеленский желает украинским Воздушным силам приблизить победу Украины благодаря многоцелевым истребителям F-16.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время выступления по случаю дня Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Зеленский отметил, что начался новый этап в развитии Воздушных сил ВСУ.

"Мы много сделали для того, чтобы украинские Воздушные силы перешли на новый стандарт авиации - на Западную боевую авиацию. С начала этой войны мы говорили с партнерами о том, что необходимо закрыть наше украинское небо от российских ракет, от российских самолетов. Мы провели сотни встреч и переговоров, чтобы укрепить возможности нашей авиации, укрепить возможности нашей ПВО, наших Сил обороны. Мы часто слышали в ответ слово: это невозможно, но все же, мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной потребностью. Теперь - это действительно реальность в нашем небе. F-16 в Украине", - подчеркнул Зеленский.

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Президент сказал, что гордится украинскими летчиками и инженерами, которые начали осваивать эти самолеты и использовать для нужд Украины.

Он благодарит свою команду за этот важный результат и партнеров, которые действенно помогают с истребителями F-16. Он благодарен Дании, Нидерландам, США и всем партнерам. "Мы ценим вашу поддержку", - сказал Зеленский.

"И желаю нашим Воздушным силам, всем нашим воинам чувствовать гордость украинцев нашей боевой авиацией и приносить Украине именно такие боевые результаты, которые приблизят нашу победу, победу Украины", - подчеркнул Зеленский.

В этот момент в небе началась демонстрация полетов F-16.

"Сегодня мы чтим силу и мастерство наших людей, благодаря которым небо Украины остается украинским. Только украинским. Враг не доминирует и не будет доминировать в небе нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что российские захватчики с первых дней войны не смогли получить преимущества в небе Украины и никогда не получат.

"Российский оккупант очень надеялся уничтожить нашу украинскую авиацию и ПВО, нашу способность защищать свое государство, но украинцы этого не допустили. И это - настоящий героизм, когда нашим воинам Воздушных сил пришлось противостоять большему воздушному флоту России. И Украина смогла - смогла достичь своих целей, смогла защищаться, смогла уничтожать оккупанта", - подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что за почти два с половиной года полномасштабной войны Воздушные силы Украины совершили уже 22 тысячи боевых вылетов.

"И мы увеличиваем силу нашей авиации. Украина теперь обладает и современными, действительно, эффективными системами ПВО. Таких систем ПВО еще недостаточно, чтобы закрыть от российских ракет и дронов действительно все наше небо. Но, сегодня украинский воздушный щит уже один из сильнейших в Европе", - сказал Зеленский.

Как добавил президент, украинцы доказали, что могут сбивать даже те российские ракеты, в частности баллистические, о которых говорили, что якобы являются недосягаемыми для защитников неба.

"Украинцы доказали, что способны оберегать чистоту украинского неба от врага, и защищать от российского террора жизни наших людей, наших городов и сел", - сказал президент.

F-16 в Украине: что известно

В конце июля в СМИ сообщили, что Украина получила первые истребители F-16. В частности, сообщалось о передаче шести самолетов от Нидерландов. По данным The Telegraph, самолеты уже успели поработать в украинском небе в качестве ПВО.

По мнению главного редактора Defense Express Олега Каткова, Украина не будет иметь достаточного количества F-16 в ближайшие годы. По его словам, проблема заключается не только в том, где взять 128 самолетов, но и в недостатке пилотов и аэродромов для размещения истребителей.

Между тем Институт изучения войны сообщил, что Украина пока не сможет интегрировать F-16 в обычные задачи. Причиной является то, что для реализации замыслов по использованию западных истребителей Украине необходимо большее количество бортов.

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