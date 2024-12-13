Отмечается, что точных характеристик новейшей украинской разработки в публичном доступе нет.

Точных тактико-технических характеристик ракеты "Рута" еще нет в свободном доступе. Но из того что известно – это ноу-хау, которое сочетает классическую крылатую ракету и дрон.

В эфире телемарафона обозреватель портала "Мілітарний" Вадим Кушников рассказал, какой ответ врагу подготовил отечественный оборонно-промышленного комплекс для помощи украинским Силам обороны в защите страны. По его словам, "Рута" – это крылатая ракета или ракета-дрон, "определенное ноу-хау или сочетание как чисто военных технологий, так и технологий, которые доступны на гражданском рынке".

"Ракета "Рута" была впервые представлена на международной выставке Eurosatory 2024 в Париже этим летом. С определенными видоизменениями она была презентована уже президентом Владимиром Зеленским. Что касается ее полезной нагрузки, то мы можем предположить, что это не менее 50 кг – боевая часть. По дальности – это 700 км, что уже достаточно такой неплохой задел. Еще можно предположить, что в этом летательном аппарате может быть использована система его спасения – установлена парашютная система. То есть этот ракето-дрон может быть не только в боевом исполнении, но и, к примеру, как разведчик. Он может провести глубинную разведку, вернуться и затем с помощью парашюта и системы спасения на дружественной территории осуществить посадку", – акцентировал Кушников.

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Он добавил, что россияне уже ощутили на себе действие новейших украинских разработок. В частности, во время комбинированного удара по Таганрогу в Ростовской области страны-агрессора.

"Мы видели сообщения, что действительно комбинированная атака имела место в Таганроге. То есть вместе с ракетами ATACMS еще были применены наши новинки. Здесь обозреватели могут разниться в своих суждениях – это может быть как ракета "Паляниця", так и ракета "Пекло". Но, в любом случае, это то ноу-хау, с которым россияне еще не сталкивались. И мы видим, что эффективность вместе с другими средствами демонстрирует себя на удивление высоко", – подчеркнул эксперт.

Что касается массового серийного выпуска отечественных дальнобойных разработок, то Кушников отметил, что по некоторым образцам классических дальних дронов их уже насчитываются тысячи. При этом по некоторым изделиям показатели перевалили за десятки тысяч.

"Вопрос по масштабированию производства напрямую связан с ритмичным финансированием, то есть с имеющимся государственным заказом. Если производитель действительно имеет поддержку в этом виде со стороны заказчика, а в данном случае это государство, то я думаю, возможности масштабировать есть, и они большие", – резюмировал обозреватель.

Ракета "Рута": что известно

На днях президент Украины Владимир Зеленский во время вручения Национальной премии им. Бориса Патона сообщил об успешных испытаниях новой украинской ракеты "Рута". Также глава государства рассказал, что новейшая украинская ракета-дрон "Пекло" уже успешно прошла первые применения на поле боя и вышла в серийное производство.

Официально подробности о новой ракете "Рута" не разглашаются, но аналитики Defense Express выяснили некоторые характеристики этого украинского оружия. В частности, специалисты говорят, что новое оружие является реактивным дроном с дальностью полета в 300 км.

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