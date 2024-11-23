По словам Свитана, поставить ее на конвейер нереально для россиян в тех условиях, в которых они сейчас.

Поставить межконтинентальную баллистическую ракету "Орешник" на серийное производство в нынешних условиях России не удастся. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, эту ракету нельзя считать "вундерваффе" (термин получил особое распространение в нацистской пропаганде во время Второй мировой войны, им обозначали ряд новейших революционных образцов вооружений - УНИАН).

Как рассказал аналитик, этой ракете уже около десятка лет, и россияне "таким термином могут что угодно назвать". По словам Свитана, эта ракета никак не станет на боевое дежурство и даже не попадет в серийное производство - в частности, из-за проблем россиян с экономикой, связанных с санкциями со стороны Запада.

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"Производство ракеты такого уровня является сложным, ведь она преодолевает тысячу километров и имеет раздельные боеголовки. То есть это сложное производство и поставить ее на конвейер нереально для россиян в этих условиях, в которых они сейчас. Ее могут поставить, если, например, заморозить войну, то через 3-4 года эта ракета выйдет в серийное производство. Тогда они, конечно, могут их штамповать по несколько десятков штук, но не сотни", - пояснил Свитан.

Удар России по Днепру 21 ноября - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 21 ноября РФ впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой. Это стало первым боевым применением такого оружия в мире. В результате обстрела было повреждено здание центра реабилитации лиц с инвалидностью.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот удар, заявив, что "сумасшедший сосед в очередной раз показал, как он боится".

Ранее правитель РФ Владимир Путин заявил, что 21 ноября Россия ударила по городу Днепр ракетой средней дальности с применением "новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой".

Он назвал удар по Днепру "ответом на удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории". По словам Путина, удар по Днепру был испытанием "Орешника", а целью удара был комплекс, который якобы "производит, в частности, ракетную технику".

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