Доступных комплексов SAMP/T в Европе еще меньше, чем Patriot.

Украинские дипломатические усилия сейчас направлены на получение дополнительных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Как отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сейчас переговоры ведутся только о двух Patriot и одном SAMP/T, хотя Украина нуждается в гораздо большем количестве. Аналитики Defence Express объяснили, почему так сложно найти дополнительные системы ПВО и почему комплекс SAMP/T оказался таким "сложнодоступным".

Так, отмечают аналитики, всего в европейском сегменте НАТО около 30 батарей Patriot и поэтому передать 83% или 23% от всех таких ЗРК сложно (Украине нужно от 7 до 25 таких систем). В то же время еще два дополнительных Patriot, которые могут быть собраны из компонентов от различных доноров, выглядит значительно более реалистичным сценарием.

Что касается SAMP/T, то за все время Украине передали только один такой комплекс совместными усилиями Франции и Италии. Поэтому передать еще один - это довольно значительный шаг, учитывая их количество, отмечают эксперты.

Видео дня

По состоянию на 2021 год во Франции было 10 комплексов SAMP/T, в Италии было 6 комплексов.

"Таким образом в целом, после передачи одного, речь идет об уже 15 комплексах SAMP/T. Это составляет 6% от имеющихся ЗРК. В то же время передача двух Patriot из 30 - это также 6% от имеющихся в Европе", - отмечают аналитики.

В Defence Express напоминают, что SAMP/T должен был стать аналогом Patriot, но так и не приобрел аналогичной популярности и единственным его иностранным заказчиком является Сингапур. Возможности SAMP/T обеспечиваются ракетами Aster 30, которые могут перехватывать аэродинамические цели на дальности более 100 км, а также баллистические (без объявления дальности, но по оценкам до 30-35 км).

ПВО для Украины

Как сообщало издание Financial Times, европейские столицы отвергли требования Киева отправить свои системы ПВО в Украину. Киев просит передать ему системы Patriot из Польши, Румынии и Испании, сообщили изданию два человека, знакомые с переговорами. В то же время союзники заявили, что не планируют отправлять больше систем в Украину, аргументируя это тем, что им необходимо сохранить оборонный потенциал.

Кроме того, Украина испытывает острую нехватку снарядов к западным системам ПВО.

Как рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, хотя у Киева еще не закончились американские ракеты ПВО Patriot и немецкие Iris-T, но уже ощущается их критическая нехватка.

Вас также могут заинтересовать новости: