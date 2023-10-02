Спустя полтора года войны Украина до сих пор не имеет паритета с Россией по дронам оперативно-тактического уровня.

Украина пока не имеет паритета с Россией в массовом производстве собственных беспилотников большого радиуса действия, поскольку противник начал работать в этом направлении значительно раньше и более системно. Об этом в интервью LIGA.net рассказал Андрей Штепа, соучредитель компании AirUnit, которая продает иностранные и производственные собственные FPV-дроны для фронта.

"Проблема всех направлений – нехватка специалистов. Их не становится больше – кого-то мобилизуют, кто-то уезжает из страны. Кое-кто по определенным причинам не хочет работать, все это морально сложно для всех", – объясняет Штепа системный дефицит дронов в украинской армии.

По его словам, найти компоненты и комплектующие для сборки, чтобы наладить производство в Украине – не проблема. Трудность именно с кадрами.

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"Многие подумали, что они – безумные инженеры, разработчики, и сейчас создают продукты, которые с руками и ногами заберут. Но уже больше года они сидят никому они не нужны и не включаются в наши команды из-за воображаемого первенства", – рассказывает предприниматель о трудностях с поиском персонала.

Говоря о российских беспилотниках, Штепа приводит пример разведывательного БПЛА "Орлан", который может летать на 600 км. По словам предпринимателя, Украина сейчас не имеет ничего эквивалентного и не будет иметь еще долго.

"Над "Орланом", "Ланцетом" и другими подобными дронами работают по 2000 человек, у нас такого в принципе нет. Говорить, что мы отстали или какие-то неполноценные, или мы что-то не умеем или не делаем – это немного неправильная точка зрения. Я на это смотрю так, что мы просто только начали", – заявил Штепа.

По его словам, в "Ланцетах" и "Орланах" используется компонентная база 2006 года производства, что указывает на реальный срок их разработки.

Дроны на вооружении Украины

Как писал УНИАН, в настоящее время Силы обороны активно применяют беспилотники разных типов. Только в рамках государственного проекта "Армия дронов" удается обеспечить войска таким количеством беспилотников, чтобы с их помощью уничтожать сотни единиц вражеской техники в неделю. Но большинство из этих БПЛА - импортные.

В рамках партнерства с турецкой компанией Baykar планируется развернуть производство ударно-разведывательных дронов Bayraktar уже на территории Украины. Но произойдет это не ранее чем через полтора года.

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