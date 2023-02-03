По его словам, таким образом швейцарцы частично пересмотрели политику нейтралитета в отношении Украины.

В Швейцарии обсуждают возможность продажи танков из своего арсенала за символическую цену любой из стран, которая согласится после этого передать танки Украине.

Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо заявил, что это мощный сигнал.

"Заявление швейцарцев о том, что они частично пересмотрели политику нейтралитета в отношении Украины в случае неоправданной агрессии против нашей страны именно из-за того, что там поняли природу событий. Швейцария прошла большой путь к пониманию. Мы можем констатировать, что процесс поставки боеприпасов для зенитных систем Gepard может быть разблокирован", - пояснил эксперт.

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По его словам, это также дало старт дискуссии о возможности косвенной передачи вооружений Украине.

"Сейчас там обсуждают вопрос возможности продажи танков из своего арсенала за символическую цену в один франк в любой из стран, которая согласится передать свои танки Украине. Напрямую передать они не могут из-за особенностей законодательства. Обсуждаются разнообразные способы. Это свидетельствует о сдвиге в вопросе поддержки Украины. Это может говорить для тех, кто присоединяется к коалиции, что нет сомнений в победе Украины", - отметил Рябых.

По мнению эксперта, Швейцария могла бы приобщиться и к поставкам технологических вещей.

"Там производятся составляющие разнообразных систем, которые усиливают их. Также Швейцария является мощным производителем отдельных видов боеприпасов. Даже эти символические процессы являются очень мощными в плане примера, чтобы другие страны понимали, что природа этого конфликта заключается в агрессивной политике Кремля, который сознательно пошел на нарушение установленных международных правил и порядка", - сказал он.

Война в Украине: позиция Швейцарии

Эта страна соблюдает свои законы о нейтралитете, закрепленные в международном праве, с 1815 года. Несмотря на это, Швейцария присоединилась к санкции против РФ. Последний пакет ограничений был одобрен в конце января.

Берн неоднократно отклонял запросы других государств отправить вооружение швейцарского производства в Украину. С такими просьбами обращались Германия, Испания и Дания.

Как писало Politico, в Швейцарии могут пересмотреть политику нейтралитета и законы по реэкспорту вооружения на фоне войны в Украине. Государство может позволить партнерам поставлять ВСУ оружие своего производства.

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