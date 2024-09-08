Украина получила большой пакет помощи от разных стран, но это не "прорывной пакет".

Украина получила хорошие результаты на заседании в формате "Рамштайн", в частности, довольно большой пакет помощи от разных стран в целом на почти 900 миллионов долларов. Однако, прорывных решений пока не было, заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

"Я не скажу, что это какой-то прорывной пакет. Это то, что нам нужно сегодня на сегодня – бронетехника, ракеты для ПВО. То есть, к сожалению, мы не получили то, что просили в последнее время – дальнобойные ракеты JASSM от Соединенных Штатов, которые по классу близки к Taurus, которые мы, к сожалению, также не получили от Германии. То есть это такой пакет для того, чтобы мы, условно говоря, поддерживали статус-кво и не проваливались на поле боя", – пояснил он в эфире телемарафона.

При этом получение ракет JASSM не означает, что вместе с ними Украина сразу получит разрешение бить по территории России.

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"То есть мы можем получить так же, как от Великобритании Storm Shadow и от Франции SCALP. Но с ограничением, что мы можем поражать цели на территории Крыма или оккупированной территории, но не на территории РФ", – добавил он.

По словам депутата, очень важно, что президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на "Рамштайн", ведь многие вопросы обсуждаются за закрытыми дверями.

"И, собственно, о будущих поставках, о будущей новой номенклатуре вооружения, я думаю, там шла речь. Одно дело, когда это уровень министров, а другое – когда президент доносит те запросы, которые у нас есть к странам-партнерам", – акцентировал Чернев.

Он рассказал, что Украине хотелось бы сотрудничать с партнерами, как это было во Вторую мировую войну. Получать все, что необходимо – по-лендлизу или другим способом.

"Сейчас действительно нам приходится бороться за каждую номенклатуру вооружения, которое нам предоставляется. И если посмотреть ретроспективно, можно увидеть, что, к сожалению, наши партнеры реактивно себя ведут. Что-то совершает РФ, и в ответ на это мы получаем то или иное оружие. Последний пример – это Харьковская российская наступательная операция. Только после того, как они пересекли границы и зашли в Харьковскую область, мы получили разрешение хотя бы бить HIMARS и артиллерией по территории РФ. Почему так делают наши партнеры? Потому что не хотят обвинений в эскалации", – пояснил Чернев.

По его мнению, лучшим ответом на сокрушительные удары РФ, которые были в последние дни нанесены по гражданским объектам Львова, Полтавы и других городов, могли бы стать "Томагавки" – чтобы уничтожить российскую стратегическую авиацию.

"Честно говоря, правильным ответом наших партнеров было бы предоставлением нам "Томагавков", которые могут лететь на расстояние 2000-2500 километров и поражать стратегические бомбардировщики на территории РФ в Омской области или на "Оленье", откуда они взлетают", – акцентировал Чернев.

Он отметил, что сейчас даже разрешение на то оружие, которое мы считаем дальнобойным, не решит проблемы российских ударов крылатыми ракетами.

"На самом деле, это оружие средней дальности. Оперативно-тактические комплексы ATACMS, которые могут бить на 300 километров, не решат этой проблемы. Потому что по Львову, Полтаве или Киеву летят в основном крылатые ракеты, которые запускаются со стратегических бомбардировщиков", – подчеркнул депутат.

Но это может позволить решить проблему хотя бы с КАБами, которые сейчас активно используют россияне.

"Носителями КАБов являются бомбардировщики – не стратегические – которые взлетают с территории РФ на расстоянии 200-300 километров. И там мы как раз можем их поразить этим дальнобойным оружием", – резюмировал Егор Чернев.

Удары по РФ дальнобойным вооружением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока на Западе нет консенсуса относительно снятия ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ. Он отметил, что его не было в свое время и по Крыму, поэтому Украина работает над снятием этих ограничений.

Издание Politico писало, что США отклонили просьбу разрешить Украине наносить дальнобойные удары по РФ. Об этом косвенно намекнул глава Пентагона, который заявил, что удары американским и другим западным оружием по целям глубоко внутри России не имеют большого значения для защиты Украины от агрессии РФ.

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