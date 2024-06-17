Некоторые из этих стран имеют немало оружия, необходимого Украине.

Полтора десятка стран отказались поставить свою подпись под совместным заявлением участников Саммита мира, прошедшего в Швейцарии. Военно-аналитический портал Defense Express оценил, может ли их решение иметь влияние на ситуацию с поставками оружия Украине.

Известно, что свои подписи не поставили Саудовская Аравия, Армения, Бахрейн, Таиланд, Индия, Ливия, Мексика, ЮАР, Индонезия, ОАЭ, Ирак, Иордания, Колумбия (вообще не прибыла на саммит, хотя планировала), Бразилия и Ватикан.

Как отмечают аналитики, эти страны в своем большинстве даже не рассматривались, как доноры вооружения. Но есть несколько исключений. Так, ОАЭ имеют вооружение, потенциально интересное для Украины. В частности Эмираты имеют от 8 до 11 батарей ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000.

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Также много оружия имеет Саудовская Аравия - аж 18-25 батарей Patriot и огромный арсенал другого вооружения. Но эта страна находится в таких условиях безопасности, что вряд ли готова делиться оружием.

Интересна ситуация с Иорданией, которая не присоединилась к общему коммюнике саммита. Как отмечает Defense Express, ранее эта страна продала США неназванное количество голландских версий немецких Gepard, которые предназначались для Украины.

Вместе с тем аналитики отмечают, что подписание коммюнике тоже не означает, что страна готова поставлять оружие Украине. Показательным здесь является пример Словакии. При предыдущем правительстве эта страна помогала Украине. Нынешнее правительство Роберта Фицо военные поставки обрезало, но все равно поставило подпись под коммюнике, в котором России был выдвинут ряд требований.

Глобальный саммит мира: последние новости

Как писал УНИАН, некоторые страны так называемого Глобального Юга не подписали совместное коммюнике Саммита мира по войне в Украине, хотя и присутствовали. Издание Financial Times считает это свидетельством того, что Россия сохраняет свою международную экономическую силу и влияние.

Также мы рассказывали, что второй мирный саммит по Украине может состояться до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре. С таким анонсом выступил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Однако, где и когда он может состояться, пока непонятно.

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