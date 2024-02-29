Операторы "Лелеки" недавно заметили вражеский Т-72, и после этого украинские защитники накрыли танк огнем, выяснили журналисты.

Сейчас в центре внимания украинские беспилотники. В частности, журналисты узнали, что отечественный разведывательный дрон "Лелека" работает на Бахмутском направлении - "охотится" на технику российских захватчиков, которую они прячут подальше от линии фронта.

Беспилотник использует аэроразведка 22 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, говорится в сюжете ТСН. "Наша задача не сам передний край, мы летим за (него, - Ред.). Мы должны увидеть, будет ли какое-то передвижение большого количества техники или малого количества..., чтобы наши ребята подготовились и встретили их", - поделился воин с позывным "Стив".

После того, как аэроразведчики обнаружат вражеские цели, к работе приступают артиллеристы. Недавно операторы "Лелеки" заметили российский танк Т-72, и после этого наши воины накрыли его огнем.

"На счету аэроразведчиков за последние дни несколько установок залпового огня "Град", которыми оккупанты накрывали позиции наших защитников...", - узнали журналисты.

Потери России на 28 февраля 2024 года среди техники - это стоит прочитать

26 февраля представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов рассказал о достижениях отечественного ударно-разведывательного дрона под названием "Сыч". По его словам, этим беспилотником уже уничтожено военной техники и вооружения РФ на более чем 100 млн долларов. В частности, ликвидирован ценный образец техники противника - автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель".

Стоит отметить, что потери России на украинской земле колоссальные. "Минусованы", в том числе 412 610 оккупантов, 6 570 вражеских танков, 1 000 РСЗО и 1 029 артиллерийских систем.

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