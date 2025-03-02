Министр обороны поделился, что ракеты-перехватчики LMM уже доказали свою эффективность на поле боя.

Сегодня, 2 марта, Украина и Великобритания заключили масштабное соглашение в сфере безопасности и обороны на 1,6 миллиарда фунтов стерлингов. Этот проект направлен на укрепление украинской ПВО до 2030 года, сообщили в Министерстве обороны Украины со ссылкой на главу ведомства Рустема Умерова.

Отмечается, что в Британии в составе украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским был согласован запуск масштабного проекта LMM-RapidRanger для укрепления противовоздушной обороны нашей страны. Умеров поделился, что в рамках инициативы Украине передадут более 5 000 ракет-перехватчиков LMM и пусковые установки к ним.

Министр обороны рассказал, что LMM являются высокоточными ракетами-перехватчиками, которые способны эффективно уничтожать дроны типа "Шахед". Он подчеркнул, что эти ракеты уже доказали свою эффективность на поле боя с 2022 по 2024 годы.

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По словам Умерова, проект будет реализован вместе с британской компанией Thales, украинскими предприятиями и правительством Великобритании.

Министр обороны Украины добавил, что соглашение также предусматривает локализацию производства и передачу технологий, что усилит стратегическую независимость Украины в сфере противовоздушной обороны.

Оружие для Украины - другие новости

Ранее в Forbes писали, что Украина вскоре может получить ракеты Taurus. Будущий канцлер Фридрих Мерц ранее одобрил возможную передачу ракет.

Кроме того, президент США Дональд Трамп ответил, продолжит ли поставлять оружие Украине. Он выразил надежду, что война между Украиной и Россией скоро закончится.

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