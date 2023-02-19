США будут поддерживать Украину до конца войны.

Переговоры между США и Украиной о поставке истребителей F-16 продолжаются и могут длиться несколько месяцев.

Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет CNN. По ее словам, украинцы должны иметь необходимую подготовку для использования западного вооружения.

"Мы все еще ведем переговоры на местах с украинцами. Опять же, мы должны убедиться, и я думаю, что госсекретарь Блинкен также сказал об этом. Украинцы должны иметь необходимую подготовку и способность использовать системы вооружения, которые мы им предоставляем", - заявила Томас-Гринфилд.

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Она добавила, что Штаты не смогут помочь Украине одержать победу в войне, если будут предоставлять системы вооружения, которые украинцы не смогут использовать.

"У них не будет способности поддерживать их. Поэтому обсуждения будут продолжаться в течение следующих нескольких недель и месяцев, пока мы определяем, как лучше поддержать их", - пояснила постпред.

В то же время Томас-Гринфилд подчеркнула, что Вашингтон будет поддерживать Украину до конца.

Война в Украине: передача истребителей

17 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать над созданием коалиции из стран, которые готовы поставлять истребители, по аналогии с "танковой коалицией"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности уже объявил, что его страна готова предоставить Украине истребители МиГ-29 в рамках более широкой коалиции.

Однако министр обороны Великобритании Бен Уоллес уверен, что Украина может получит истребители лишь после окончания войны с Россией.

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