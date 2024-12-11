Аналитик рассказал, к чему готовится Украина, увеличивая арсенал отечественного вооружения.

Украина недавно представила новую ракету-дрон "Пекло", которая должна значительно расширить возможности по нанесению ударов, в частности, по целям в глубине России, считают аналитики. "Пекло" имеет заявленную дальность полета 700 километров и может развивать скорость до 700 километров в час.

Президент Украины Владимир Зеленский, демонстрируя этот тип вооружения, заявил, что первая партия ракет-дронов уже поступила на вооружение украинских военных и даже доказала свою боевую эффективность. Кроме того, параллельно началось серийное производство ракеты "Паляниця", пишет редактор блога Atlantic Council’s Питер Дикинсон. А также продолжаются испытания новой ракеты "Рута".

Эксперт пишет, что в ближайшем будущем ожидается введение в строй крылатой ракеты "Нептун" дальнего радиуса действия и увеличение количества ударных беспилотников, которыми можно бить вглубь России.

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"С начала 2024 года Украина ведет масштабное воздушное наступление на энергетическую промышленность и военную инфраструктуру России с использованием БПЛА дальнего радиуса действия. В связи с тем, что объем добычи на внутреннем рынке достиг рекордного уровня, в следующем году, вероятно, произойдет резкая эскалация украинских атак", - говорится в материале.

Эти усилия, по словам Дикинсона, отражают широко распространенное в Украине разочарование в связи с ограничениями, наложенными западными партнерами на атаки по целям на территории РФ.

Расширение арсенала дальнего радиуса действия необходимо для обеспечения прочного мира с Россией. Сторонники увеличения дальности ударов утверждают, что если Украина не сможет вернуть войну "домой" в Россию, у кремлевского диктатора Владимира Путина не будет причин добиваться урегулирования.

Утверждается, что ракетные удары могут ослабить военный потенциал России, а также лишить военную машину Путина финансирования, нацелившись на нефтеперерабатывающие заводы и другие элементы экономически важной, но очень уязвимой энергетической отрасли страны.

Что известно о новых разработках вооружения в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что как может выглядеть ракета "Рута", которая может сочетать в себе и низкую стоимость, и размер полной нагрузки, и скорости.

"Что делает ракету идеальным средством для выполнения множества миссий", – говорится в материале.

Кроме того, полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал о возможностях ракеты-дрона "Пекло". В частности о том, почему этот вид должен ужасать россиян.

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