В частности на такое решение повлияло успешное использование этих систем во время войны в Украине.

Армия США отказалась разрабатывать новые ракеты-перехватчики для своих систем противовоздушной обороны Patriot, ведь спрос на эти комплексы и боеприпасы к ним только растет, пишет Newsweek.

По словам генерал-майора Фрэнка Лозано, который является руководителем офиса армии по развитию ракетно-космических возможностей, военные планировали создать ракеты-перехватчики следующего поколения для Patriot, однако они решили все же не продвигаться вперед.

В интервью изданию Defense News Лозано отметил, что армия будет продолжать модернизацию последней версии ракет, которые сейчас выпускают системы Patriot.

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"Наземная система противоракетной обороны Patriot является одной из самых современных систем противовоздушной обороны США. Она считается золотым стандартом, но таких систем относительно немного", - отметили в Newsweek.

Лозано подчеркнул, что PAC-3 MSE является "возможно, лучшей ракетой противовоздушной обороны в мире". По его словам, армия "будет продолжать развивать этот потенциал, чтобы он оставался актуальным для противодействия новым угрозам".

Генерал-майор подчеркнул, что в прошлом году армия США получала лучшее представление о возможностях ракет PAC-3 MSE из отчетов, которые передавала Украина.

Работа Patriot в Украине - последние новости

Ранее временно исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты повредили зенитно-ракетный комплекс Patriot, однако он продолжает свою работу.

"Что же произошло 9 октября? Да ничего нового, враг лишь повредил несколько единиц техники, а не уничтожил. Это война, на войне получают ранения не только люди, но и техника. В тот день ЗРК "Patriot" вел противовоздушный бой против группы российских баллистических ракет. И часть удалось перехватить", - отметил он.

Также в этом месяце в Украину прибыла система Patriot, которую передала Румыния. В частности президент Владимир Зеленский поблагодарил союзников за помощь в усилении украинской ПВО.

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