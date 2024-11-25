В арсенале Украины есть как западные ракеты, так и оружие собственного производства.

Война России против Украины была продиктована как событиями в воздухе, так и территориальными достижениями на линии фронта. Как Силы обороны Украины, так и оккупационные войска РФ все больше полагаются на боевые беспилотники, но крылатые и баллистические ракеты все еще являются важными инструментами.

Если крылатые ракеты летают на постоянной высоте и способны маневрировать или менять курс, то баллистическая ракета – это, как правило, более быстрый неуправляемый снаряд, который запускается ракетным двигателем и описывает высокую дугу перед тем, как спуститься к своей цели. Издание Bloomberg назвало основные ракеты, которые используют Украина и Россия в этой войне.

Какие ракеты использует Украина для ударов по РФ и оккупированным территориям

ATACMS

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Армейские тактические ракетные комплексы американского производства, известные как ATACMS, – это сверхзвуковые управляемые баллистические ракеты класса "земля-земля". Их дальность составляет около 300 км. Они способны нести как обычные, так и кассетные боеприпасы и запускаются с платформ HIMARS или MLRS M270.

Чуть больше года назад США разрешили Украине использовать ATACMS меньшей дальности (80 км) по целям на оккупированных Россией территориях Украины. В ноябре 2024 года Вашингтон разрешил украинским войскам бить этими ракетами по некоторым целям на территории РФ. Первой под огонь ATACMS попала Брянская область.

Storm Shadow

Разработанная Великобританией и Францией, где она известна под названием SCALP, эта ракета имеет максимальную дальность полета около 250 километров. Обычно она запускается с самолета и летит низко, чтобы избежать обнаружения противником. Ракету Storm Shadow отличает исключительная точность благодаря современной навигационной системе. Кроме того, она эффективно проникает в укрепленные бункеры и склады с боеприпасами. Каждая такая ракета стоит почти 1 миллион долларов.

В частности, эти ракеты были использованы во время атаки на штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму. В ноябре Великобритания разрешила использовать Storm Shadow для ударов по РФ.

Нептун

Украинская разработка Р-360 "Нептун" – противокорабельная крылатая ракета. Позже появился вариант и для наземных атак.

Дальность "Нептуна" составляет 300 километров. Эта ракета может запускаться с кораблей, самолетов и наземных платформ. Среди громких случаев ее применения – уничтожение российского крейсера "Москва" в апреле 2022 года.

Паляниця

Летом президент Владимир Зеленский представил новейшее украинское оружие – ракету-дрон "Паляниця". Эта разработка является чем-то средним между беспилотником и ракетой. Она предназначена для нанесения ударов по аэродромам в глубине российской территории. Большинство технических характеристик "Паляниці" не раскрываются.

Ракеты противовоздушной обороны

В вопросе защиты неба Украина в значительной степени полагается на западные системы противовоздушной обороны, такие как американские Patriot и Hawk, норвежский NASAMS, Iris-T и SAMP/T. Именно с помощью Patriot Украине удалось сбивать российские ракеты "Кинжал" и "Циркон", которые, как утверждала Россия, невозможно было перехватить.

Каким оружием РФ терроризирует Украину

Орешник

"Орешник" – относительно новое оружие в российско-украинской войне. Недавно РФ впервые нанесла удар по Украине этой ракетой. Дальность действия "Орешника" может составлять 5 000 километров.

Х-101

Россия имеет широкий арсенал крылатых ракет, обозначаемых буквой "Х". Это Х-101, Х-55, Х-555, Х-22, Х-59 и Х-69. Они имеют разную скорость и могут запускаться в том числе со стратегических бомбардировщиков. В частности, Х-101 Россия запускает во время массированных ударов по Украине с Ту-95МС.

Искандер-М

Это передвижная система баллистических ракет малой дальности с радиусом действия 500 километров. Россия часто использует их для смертоносных атак по Украине, запуская эти ракеты с собственной территории вблизи границы.

Кинжал

Ракеты "Кинжал" могут двигаться со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука, и их трудно перехватить. Россия впервые применила это оружие против Украины в марте 2022 года – всего через несколько недель после полномасштабного вторжения.

Точка-У

Улучшенная версия баллистической ракеты "Точка" с максимальной дальностью полета 120 километров предназначена для поражения тактических целей, таких как командные центры, аэродромы и объекты инфраструктуры. Эта ракета есть в запасах и Украины, и России.

Авиабомбы

Россия использует авиабомбы для ударов на передовой и террора прифронтовых регионов и городов. От них страдает, в частности, Харьков.

Ракеты противовоздушной обороны

Основой российской противовоздушной обороны является мобильная зенитно-ракетная система большой дальности С-400. Предназначенная для поражения ракет и самолетов, она была принята на вооружение в 2007 году, но до сих пор считается одним из самых эффективных оборонительных средств России. Более совершенная система С-500, которая находится в российском арсенале уже три года, имеет больший радиус действия и может поражать гиперзвуковые ракеты.

Другие новости об оружии

Швеция передала Украине запчасти для 14 истребителей Gripen. Примечательно, что самих истребителей в Украине еще нет.

Тем временем КНДР расширяет завод по производству ракет, которые Россия использует против Украины. Как пишет Reuters, речь идет о предприятии, известном как завод имени 11 февраля, является частью машиностроительного комплекса Ренсон в Хамхуне. Этот завод – единственный, который производит твердотопливные баллистические ракеты класса Hwasong-11, которые известны под названием KN-23.

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