Министр обороны Нидерландов заверил, что 32 союзника по НАТО готовы вкладывать больше средств в совместную оборону.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что производство оружия и боеприпасов должно быть существенно увеличено, чтобы продолжать поддерживать Украину в войне с РФ. По его словам, сейчас НАТО много делает для Украины, однако этого недостаточно, передает NOS.

"Если мы хотим, чтобы Украина выиграла войну и чтобы она вернула себе преимущество, нам придется поставлять больше", - подчеркнул политик.

Министр добавил, что 32 союзника по НАТО показали готовность вкладывать большую сумму средств в совместную оборону. Он подчеркнул, что европейские запасы оружия становятся меньше.

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"Поэтому нам придется найти очень творческие пути, чтобы продолжать поддерживать Украину", - отметил Брекельманс.

Он отметил, одним из способов может стать производство большего количества оружия в странах Европы.

Оружие для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Украина заключила соглашение о совместном производстве боеприпасов среднего калибра с американской компанией Northrop Grumman. В то же время в компании отметили, что ни один сотрудник Northrop не будет находиться на территории Украины и они будут "выполнять эту работу на наших предприятиях в США".

Также сообщалось, что США создадут для Украины авиационную ракету большой дальности, которая будет относительно недорогой. В частности речь идет о Extended Range Attack Munition (ERAM).

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