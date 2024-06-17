Самые современные пушки будут присоединены к корпусам времен Холодной войны, чтобы бороться с российскими беспилотниками и ракетами.

Новый танк ПВО "Франкенштейн", предназначенный для уничтожения российских беспилотников и ракет, поставит в Украину ведущая немецкая оружейная компания Rheinmetall. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что компания устанавливает свою самую современную зенитную систему Skyranger на корпуса танков Leopard 1 времен холодной войны, создавая новую машину для укрепления обороны Украины. При этом системы оружия, которые способны противостоять угрозам короткого радиуса действия, таким как стая беспилотников и артиллерийский огонь, все чаще считаются решающими на линии фронта в Украине в том, что называют первой войной беспилотников.

"Есть еще много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм", - сказал Бьорн Бернхард, руководитель наземных систем Rheinmetall. Видео дня

Издание отмечает, что украинская армия уже получила около сотни танков Leopard 1 в обычной комплектации. Но украинские лидеры неоднократно призывали к большей поддержке в форме противовоздушной обороны перед лицом постоянных атак российских беспилотников, которые опустошили энергетический сектор страны.

"Мы ориентируемся на долгосрочную перспективу в Украине. Мы не просто поставляем оборудование, а потом выводим - мы показываем, что будем там постоянно и будем поддерживать Украину", - подчеркнул Бернхард.

Поддержка ЕС Украины - последние новости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поражение в войне будет фатальным для Украины и Европы. По ее словам, помощь Украине удерживает войну подальше от ЕС и НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал соглашение о $50 млрд для Украины историческим шагом и отметил, что это оно должно стать четким сигналом для Путина, что поддержка Киева продолжается.

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