При этом Мусиенко отметил, что, кроме снарядов, Украине нужны стволы и дополнительные артсистемы.

Украина выходит из "критической фазы" в вопросе нехватки снарядов и в будущем может достичь паритета с противником. Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Я думаю, что в принципе сейчас мы выходим из той фазы, которая была действительно критической. Потому что то, что мы имели с обеспечением... Мы понимаем, как героически наши военные держали при этом позиции", – объяснил он в эфире телемарафона.

По мнению эксперта, Россия рассчитывала, что Европа будет наблюдать за США, и не станет спешить с поставкой помощи. Однако все происходит наоборот – страны-партнеры находят, в частности, снаряды.

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"Я посчитал. Если все, что сейчас в публичном пространстве и объявляется нашими партнерами, то это 1,5 млн чешских снарядов – 800 тысяч нашли, а говорят еще 700 тысяч могут, это 1,2 млн суммарно от всего Европейского Союза, которые могут быть предоставлены до конца года. Это 2,7 млн снарядов, если все сложится. Но это уже неплохо. Это выравнивает ситуацию в артиллерии, мы выйдем на паритет с врагом по артиллерии. По крайней мере по снарядам, потому что нам нужны и стволы, и дополнительные системы", – рассказал Мусиенко.

Кроме того, колоссальную роль сейчас играют дроны. По словам эксперта, речь идет об украинском производстве и о поставках от партнеров.

Помощь Украине: последние заявления партнеров

Великобритания объявила, что предоставит Украине новый пакет военной помощи. Его общая стоимость составляет более 75 млн долларов. В поставку войдут дроны и системы ПВО.

Тем временем в Минобороны Украины сообщили о новой партии помощи от Литвы. Страна передала системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

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