Предполагается, что их поставка с передачей в строй ВСУ может занять следующие несколько недель.

В течение следующих нескольких недель Украина может получить вертолеты Ми-24 и Ми-35 от Чехии, которая переходит на вертолеты типа AH-1Z Viper и UH-1Y Venom.

"Если Прага действительно готова передать эти вертолеты, то их поставка с передачей в строй ВСУ может занять следующие несколько недель, как показывает практика предварительных поставок авиатехники от стран-партнеров", - пишет Defense Express.

Указывается, что в начале недели Военно-воздушные силы Чехии провели церемонию прощания со своими ударными вертолетами типов Ми-24 и Ми-35, которые по сути не нужны после поставок первых вертолетов новых типов.

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"Даже если речь идет о формально списанных Ми-24 и Ми-35, все равно эти машины необходимы украинской армейской авиации для непосредственной поддержки войск на поле боя", - уверены аналитики.

Чехия передаст Украине вертолеты Ми-24В - что сообщалось

Напомним, Чехия планируют передать Украине списанные вертолеты Ми-24В, сообщила министр обороны страны Яна Чернохова, передает ČT24. Она уточнила, что вместо этих старых вертолетов чешская армия получает новые вертолеты типа UH-1Y Venom и AH-1Z Viper от США.

По ее словам, вертолеты Ми-24В отлично справились с задачами и прослужили даже дольше, чем ожидалось.

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