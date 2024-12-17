Лучшим оружием в арсенале НАТО для перехвата таких ракет является Standard Missile 6 (SM-6) Военно-морских сил США.

Разрекламированные российские гиперзвуковые ракеты, такие как "Кинжал" или "Циркон" и новейший "Орешник" далеко не так хороши, как утверждают слухи, и от них можно эффективно защищаться – нужно лишь правильное оружие. Об этом пишет Том Шарп для The Telegraph.

Как указывает Шарп, лучшим оружием в арсенале НАТО для перехвата быстрых ракет с низкой траекторией является Standard Missile 6 (SM-6) Военно-морских сил США. SM-3 обладает такими же возможностями, но разработан специально для перехвата оружия на высоких траекториях за пределами атмосферы.

"Когда дело доходит до воздушного, берегового и корабельного оружия в море, вы обычно имеете хорошее представление о том, с какой стороны будут исходить угрозы, плюс-минус 30 градусов, и вы можете расположить свою оперативную группу соответствующим образом. Другими словами, динамика обороны на море проще", - объясняет он.

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Эксперт отмечает, что и Standard Missile, и Patriot основаны на старых системах, и обе сейчас эффективны. Однако, основываясь на скорости и маневренности, SM почти наверняка имеют преимущество.

"Если добавить Spy Radar и боевую систему Aegis, которая контролирует весь перехват SM, то можно с высокой степенью уверенности сказать, что SM будут иметь большую вероятность поражения против российских баллистических и гиперзвуковых ракет, чем Patriot, особенно над морем, где ваша радарная картинка будет чище, чем над сушей", - объясняет он.

В то же время, указывает Шарп, для эффективного противостояния российским ракетам на море необходимы несколько пунктов.

В частности, необходимо разрабатывать более совершенные технологии обнаружения и отслеживания этих ракет. Кроме того, отмечает эксперт необходимо продолжать разрабатывать так называемые меры "мягкого поражения".

"Стрельба ракетами по ракетам (жесткое поражение) всегда попадает в заголовки, но такие меры, как глушение, отвлечение и высокоэнергетические альтернативы, требуют сейчас дополнительных денежных вливаний. Это будет хорошей тратой денег, поскольку они всегда намного дешевле, чем их ракетные альтернативы", - указывает он.

Точно так же расхваленные межконтинентальные баллистические ракеты "Орешник" РФ очень быстрые и их так же трудно перехватить, но в море их недостаточная точность означает, что они будут в значительной степени неэффективны и "большую часть времени они просто будут пробивать большую дыру в океане", подчеркивает Шарп.

Ракета "Орешник" - последние новости

По мнению аналитиков военного издания Defense Express, россияне значительно преувеличивают характеристики своей ракеты "Орешник". В частности, у экспертов есть вопросы к скорости полета этой ракеты и к возможностям ее сбивания.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что в ракете "Орешник" нет ничего нового, как для российско-украинской войны.

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